Ένα βίντεο με πολύ ερωτισμό και ένταση κάνει τον γύρω του tiktok καθώς έχει γίνει viral και κοντεύει τα 10Κ likes και τις 300.000 προβολές . Μια από τις χορεύτριες του Σάκη Ρουβά, η Τ΄ζεννη Στεφάνου, ανέβασε ένα βίντεο όπου χορεύουν πολύ ερωτικά στις εμφανίσεις τους στο Enastron με αποτέλεσμα οι Ρουβίτσες στα σχόλια να μην διστάσουν να γράψουν πολύ πετυχημένα comments, δείχνοντας τον θαυμασμό τους.

“Πως παίρνω μέρος στο μπαλέτο;” , “που υπογράφω;” “Ο Σάκης της Περσίας, ο Σάκης της Περσίας” και άλλα πολλά ήταν τα σχόλια από τις fans που μας έκαναν να ξεκαρδιστούμε με την ευστροφία του κόσμου στα social media.

Να πούμε σε αυτό το σημείο ότι ο Σάκης Ρουβάς με την χορευτική του ομάδα έχει πολύ καλές σχέσεις, είναι συνεργάτες χρόνια και μάλιστα αρκετοί άνθρωποι του χώρου αναφέρουν πως τα κορίτσια που χορεύουν μαζί του είναι από τις πιο καλές χορεύτριες του χώρου. Δικαίως τις φωνάζουν Sakis Angels!

Το description του βίντεο γράφει “POV: Όταν όλος ο γυναικείος πληθυσμός θα ήθελε να είναι στη θέση σου!”.