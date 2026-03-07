Στην Θεσσαλονίκη μετακόμισε η παρουσιάστρια Σίσσυ Χρηστίδου, τη γενέτειρά της, όταν έμαθε ότι είναι έγκυος στο πρώτο της παιδί, αποκαλύπτοντας ότι ήταν μια κίνηση φόβου μιλώντας στην εκπομπή της «Χαμογέλα και Πάλι».

Η Σίσσυ Χρηστίδου μίλησε ανοιχτά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε κατά τη διάρκεια της πρώτης της εγκυμοσύνης. Όπως αποκάλυψε, είχε επιλέξει να μετακομίσει στη Θεσσαλονίκη, την πόλη όπου μεγάλωσε, ώστε να έχει τη στήριξη της μητέρας της σε αυτή τη νέα φάση της ζωής της.

Την ίδια περίοδο, η παρουσιάστρια εργαζόταν στην Αθήνα και, όπως είπε, για ολόκληρη τη σεζόν ταξίδευε κάθε Σαββατοκύριακο στην πρωτεύουσα. Με τον τρόπο αυτό προσπαθούσε να ισορροπήσει ανάμεσα στις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και την προετοιμασία για τον ρόλο της μητέρας. Η ίδια εξήγησε ότι ο φόβος της για το πώς θα τα καταφέρει μόνη της την οδήγησε να οργανώσει τη ζωή της με σχολαστικότητα.

Μιλώντας το πρωί του Σαββάτου 7 Μαρτίου στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», την οποία παρουσιάζει, η Σίσσυ Χρηστίδου ανέφερε: «Ήμουν έγκυος στο πρώτο μου παιδί. Είχα κλείσει να δουλεύω Σαββατοκύριακο. Από τον φόβο μου, μετακόμισα στη Θεσσαλονίκη. Ψύχραιμη. Σκέφτηκα πώς θα τα κάνω όλα μόνη μου, πώς θα αλλάζω πάνες, πώς θα το κοιμίζω, πώς θα κάνω τα πάντα. Γι’ αυτό από τον φόβο μου μετακόμισα Θεσσαλονίκη, ξενοικιάσαμε το σπίτι εδώ στην Αθήνα, βρήκαμε άλλο στη Θεσσαλονίκη και σκεφτόμουν εγώ, πάρα πολύ ωραία, Σάββατο θα κατεβαίνω να κάνω την εκπομπή, Κυριακή θα ξεκουράζομαι από το μωρό, και θα γυρνάω μετά Θεσσαλονίκη».

Θυμούμενη την πρώτη της εμφάνιση στο τηλεοπτικό πλατό μετά τη γέννηση του παιδιού της, η παρουσιάστρια περιέγραψε: «Γεννάω. Δεν ήθελα μετά να το ακουμπήσει το μωρό, ούτε ο μπαμπάς του. Όχι η μάνα μου, ούτε ο μπαμπάς του. Και σκάω από το πρώτο Σαββατοκύριακο στην εκπομπή με την καλαθούνα, και τη μαμά μου, γιατί κάποιος έπρεπε να έχει το μωρό την ώρα της εκπομπής. Ερχόμουν κάθε Σαββατοκύριακο με το μωρό, τη μαμά μου αγκαζέ και το μωρό, δεν την άφηνα ούτε στο ξενοδοχείο να κάθεται. Φεύγαμε κάθε πρωί από το ξενοδοχείο όλοι μαζί και πηγαίναμε στο πλατό με τα πόδια και το καρότσι. Την έβγαλα έτσι όλη τη σεζόν».

Η εξομολόγηση της παρουσιάστριας συγκίνησε το τηλεοπτικό κοινό, αναδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν πολλές γυναίκες στην προσπάθειά τους να συνδυάσουν τη μητρότητα με την επαγγελματική τους πορεία.