Η Σίσσυ Χρηστίδου και οι συνεργάτες της αναφέρθηκαν στην Παγκόσμια Ημέρα Γάμου κατά την έναρξη της εκπομπής «Χαμογέλα και Πάλι», σχολιάζοντας με χιούμορ και ειλικρίνεια το θέμα των σχέσεων και του γάμου.

Η παρουσιάστρια δεν δίστασε να παραδεχθεί πως έχει και η ίδια πάρει, όπως είπε, «τα μαθήματά της» από την προσωπική της εμπειρία.

«Στο πάνελ δεν συμβαίνει κάτι, εδώ είναι η… μπακουροεκπομπή!», είπε αρχικά η Σίσσυ Χρηστίδου, προκαλώντας το γέλιο των συνεργατών της. Ο Παύλος Σταματόπουλος της απάντησε: «Το πάνελ από εκεί (Χρηστίδου – Συρίγος) έχει να θυμάται…».

Συνεχίζοντας τη συζήτηση, η Σίσσυ Χρηστίδου πρόσθεσε: «Έχει να θυμάται, έχει πάρει τα μαθήματά του. Εντάξει παιδιά, υπάρχουν και ευτυχισμένοι γάμοι όμως. Εγώ ξέρω ανθρώπους που είναι ευτυχισμένοι. Έχουμε ζευγάρια στο περιβάλλον μας! Μπορεί να μην είμαστε όλοι τυχεροί…».

Η παρουσιάστρια, που έχει μιλήσει ανοιχτά για την προσωπική της ζωή, χώρισε το 2019 από τον Θοδωρή Μαραντίνη, ύστερα από 15 χρόνια κοινής πορείας και την απόκτηση δύο παιδιών.

Το πρώην ζευγάρι βρέθηκε αντιμέτωπο με μια δύσκολη περίοδο, καθώς ακολούθησαν δικαστικές διαμάχες για τη συνεπιμέλεια των παιδιών και τη διατροφή.