Με τον δικό του τρόπο θέλησε να αποχαιρέτησε τον ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη που έφυγε σήμερα από τη ζωή ο Σπύρος Μπιμπίλας. Ο ηθοποιός πέθανε την Παρασκευή 6 Μαρτίου σε ηλικία 82 ετών. Αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας.

Στη δημοσίευσή του τον περιγράφει ως ένα σπουδαίο ηθοποιό με τη στάση ζωής του αποτελούσε παράδειγμα για όλους, υπογραμμίζοντας παράλληλα την αγάπη του για τη φύση και τα ζώα.

Αποχαιρετώντας τον Χρήστο Βαλαβανίδη, ο Σπύρος Μπιμπίλας έγραψε στην ανάρτησή του:

«Αντίο αγαπημένε μας Χρήστο! Σήμερα μας γεμίζει οδύνη το θλιβερό νέο της αποχώρησης από τη ζωή του σπουδαίου μας ηθοποιού Χρηστου Βαλαβανίδη που ήταν φίλος πάνω από όλα, συνεπής, δημιουργικός και άνθρωπος που νοιαζόταν για τους συναδέλφους, τον συνάνθρωπο, τη φύση, τα ζώα. Θα μας λείψεις Χρήστο μου. Η τελευταία μας συνεργασία στο Εθνικό μας Θέατρο στον Εξηνταβελώνη θα μου μείνει αξέχαστη. Κουράγιο στη γλυκιά σου Ασπασία και την κόρη σου. Η στάση ζωής σου μήνυμα για όλους μας».

Η ανάρτησή του: