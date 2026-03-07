Ο Χρήστος Βαλαβανίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στο κοινό που τον αγάπησε μέσα από το θέατρο, την τηλεόραση και τον κινηματογράφο.

Ο σπουδαίος ηθοποιός αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας το τελευταίο διάστημα. Πριν από λίγους μήνες είχε νοσηλευτεί για αρκετές εβδομάδες στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών. Σε πρόσφατη συνέντευξή του είχε μιλήσει για την περιπέτεια της υγείας του, προσπαθώντας να παραμείνει αισιόδοξος.

«Καλά είμαι. Είχα κάτι το οποίο θα περάσει, είμαι σε θεραπεία. Δεν είναι τραγικό, αλλά είναι μια βαριά αρρώστια που πρέπει να τη φροντίσω οπωσδήποτε. Είναι σοβαρό, αλλά δεν είναι θανατηφόρο, ακόμα τουλάχιστον», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος είχε περιγράψει και τις δύσκολες ημέρες που πέρασε στο νοσοκομείο, ακόμη και μέσα στις γιορτές: «Απίστευτο, και Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά μέσα στο Λαϊκό. Για να πάρω το εξιτήριο, με κάνανε καλά. Δεν μ’ άφηναν να φύγω. Τρυπήματα, ενέσεις, εμβόλια και τα λοιπά».

Παράλληλα, δεν είχε κρύψει την εκτίμησή του για το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, τονίζοντας: «Το νοσηλευτικό και το ιατρικό δυναμικό ήταν άψογο. Το περιβάλλον όμως ήταν άθλιο, με ράντζα στους διαδρόμους και ανθρώπους να δουλεύουν σκληρότατα. Τους λυπήθηκε η ψυχή μου».

Ο ηθοποιός είχε μιλήσει και για τη στήριξη που είχε από τους δικούς του ανθρώπους, λέγοντας συγκινημένος: «Είχα κοντά μου τη γυναίκα μου, η οποία κουράστηκε πάρα πολύ για να με περιποιείται. Πέρα απ’ τη γυναίκα μου που είναι φρουρός, η αγάπη του κόσμου με κράτησε όρθιο».

Η ζωή και η πορεία του Χρήστου Βαλαβανίδη

Ο Χρήστος Βαλαβανίδης γεννήθηκε στις 21 Μαΐου 1944 και υπήρξε ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς ηθοποιούς του ελληνικού θεάτρου και της τηλεόρασης. Για περισσότερα από 50 χρόνια μοιραζόταν τη ζωή του με τη σύζυγό του, επίσης ηθοποιό, Ασπασία Κράλλη.

Κατά τη διάρκεια της μακράς πορείας του συνεργάστηκε με τις δύο κρατικές σκηνές της χώρας, το Εθνικό Θέατρο και το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Συμμετείχε σε σημαντικές θεατρικές παραστάσεις, όπως «Ο Παπουτσωμένος Γάτος», «Το Ημέρωμα της Στρίγγλας», «Οι Σφήκες» και «Ντόλυ».

Παράλληλα, εμφανίστηκε σε πολλές γνωστές βιντεοταινίες της δεκαετίας του ’80, μεταξύ των οποίων «Λούφα και Παραλλαγή», «Γάτα εσύ, γάτα εγώ» και «Ο κόσμος χάνεται και η Μιμή χτενίζεται», αφήνοντας το δικό του αποτύπωμα και στον κινηματογράφο.

Το τηλεοπτικό του ντεμπούτο έγινε το 1972 στη σειρά «Η γειτονιά μας». Στη συνέχεια συμμετείχε σε πολλές δημοφιλείς σειρές, όπως «Το μινόρε της αυγής», «Η τράπεζα», «Λίστα γάμου», «Οι αυθαίρετοι» και «Το κόκκινο δωμάτιο».