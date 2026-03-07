Η τηλεοπτική σειρά «Λάσι» (Lassie), που προβαλλόταν για 19 χρόνια βασίστηκε στην αληθινή ιστορία ενός ναυαγού που τον έσωσε ένας σκύλος ράτσας κόλεϊ. Πώς μεταφέρθηκε η ιστορία στην οθόνη και ποια ήταν η τύχη του σκυλιού που πρωταγωνίστηκε στη σειρά.

H «Λάσι» πρωταγωνίστησε στην ομώνυμη τηλεοπτική σειρά και αγαπήθηκε τόσο από μεγάλους όσο από τα παιδιά που την παρακολούθησαν τις περασμένες δεκαετίες.

Τα σκυλιά κόλεϊ έχουν καφεκίτρινο και λευκό τρίχωμα, στενό και λεπτό κεφάλι και λεπτή και μυτερή μουσούδα. Έγιναν περιζήτητα κατοικίδια όταν το 1943 κυκλοφόρησε η ταινία «Λάσι γύρνα σπίτι». Στο πλευρό της «Λάσι» ήταν η νεαρή Ελίζαμπεθ Τέιλορ, η οποία έπαιζε την Πρισίλα….

Σύμφωνα με τον συγγραφέα Νίγκελ Κλαρκ, το σκυλί που ενέπνευσε τη Λάσι έζησε την περίοδο του Α’ Παγκοσμίου πολέμου και έσωσε έναν επιζώντα κατά τη διάρκεια ενός ναυαγίου.

Όταν το πλοίο του βασιλικού ναυτικού της Βρετανίας βυθίστηκε από ένα γερμανικό υποβρύχιο, εκατοντάδες άντρες έχασαν τη ζωή τους.

Μετά το ατύχημα ακολούθησε μια καταιγίδα που οδήγησε τους επιζώντες στα παράλια του Λάιμ Ρέγκις.

Ένας ιδιοκτήτης παμπ που ζούσε την παραλία μαζί με τον σκύλο του, ο οποίος ονομαζόταν Λάσι, βοήθησε στην περισυλλογή των πτωμάτων.

Ο σκύλος του κινήθηκε πάνω στα πτώματα και άρχισε να γλύφει το πρόσωπο ενός από τα θύματα, το οποίο ήταν ζωντανό.

Το σκυλί έμεινε στο πλευρό του και τον ζέσταινε έως ότου ήρθαν τα σωστικά συνεργεία και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Από το μυθιστόρημα «Λάσι γύρνα σπίτι» στην ταινία

Όταν ο άντρας αποθεραπεύτηκε, επισκέφτηκε τη Λάσι και την ευχαρίστησε που του έσωσε τη ζωή. Μερικά χρόνια αργότερα, ο Ερικ Νάιτ έγραψε το μυθιστόρημα «Λάσι γύρνα σπίτι», το οποίο αφορούσε ένα σκυλί, που διήνυσε πολλά χιλιόμετρα προκειμένου να επανασυνδεθεί με το αγόρι που αγαπά.

Η ταινία του 1943 ήταν βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Νάιτ. Οι παραγωγοί αναζητούσαν για μεγάλο διάστημα το κατάλληλο σκυλί για τον ρόλο, και τελικά κατέληξαν στον Παλ, έναν ποιμενικό σκύλο που είχε γεννηθεί το 1940 στην Καλιφόρνια και τον είχε εκπαιδεύσει ένας εκπαιδευτής σκύλων στο Χόλιγουντ.

Μετά την ταινία, ο αριθμός των καθαρόαιμων κόλεϊ στην Αμερική αυξήθηκαν από 3 σε 18 χιλιάδες….

Η σειρά Λάσι

Το 1954 η ιστορία της Λάσι μεταφέρθηκε και στην τηλεόραση με τη ομώνυμη σειρά, η οποία διήρκεσε 19 χρόνια.

Αρχικά ήταν ασπρόμαυρη και μετά το 1965 τα επεισόδια έγιναν έγχρωμα. Το κάθε επεισόδιο διαρκούσε 30 λεπτά, ενώ στην Ελλάδα προβλήθηκε πρώτη φορά το 1966 από την κρατική τηλεόραση.

Ο Παλ ήταν πάλι το σκυλί που ανέλαβε τον ρόλο της Λάσι και επέλεξε τον συμπρωταγωνιστή του. Οι παραγωγοί κατέληξαν για τον πρωταγωνιστικό ρόλο σε τρία παιδιά, τα οποία πέρασαν μια εβδομάδα παίζοντας με τον Παλ.

Τελικά, ο Παλ ήρθε πιο κοντά με τον 11χρονο Τόμι Ρέτινγκ, ο οποίος κέρδισε τελικά τον ρόλο του Τζεφ Μίλερ.

Ο Παλ αποσύρθηκε μετά τς δύο πρώτες σεζόν και τον ρόλο ανέλαβε ο «γιος» του, ένα αρσενικό σκυλί τριών ετών το οποίο είχε εκπαιδευτεί από μικρή ηλικία. Ο Παλ πήγαινε στο γύρισμα καθημερινά. Οι υπεύθυνοι της σειράς του είχαν ένα κρεβάτι στην άκρη του πλατό και τον αποκαλούσαν «Ο ηλικιωμένος άντρας».

Πολλά ριμέικ προσπάθησαν να επαναλάβουν την επιτυχία της σειράς

Πέθανε το 1958 σε ηλικία 18 ετών από φυσικά αίτια.

Ο εκπαιδευτής του, Πολ Γουέδεργουοξ, στενοχωρήθηκε τόσο πολύ που ο γιος του είχε αναφέρει ότι πέρασε κατάθλιψη μετά τον θάνατο του. Όπως είχε πει, δεν παρακολούθησε ποτέ ξανά την ταινία, «Λάσι γύρνα σπίτι».

Αν και η Λάσι υποτίθεται ότι ήταν θηλυκό, τα σκυλιά που την υποδύθηκαν ήταν αρσενικά, καθώς ήταν πιο εύκολο να εκπαιδευτούν και έδειχναν πιο όμορφα στον φακό. Το σκυλί που κράτησε τον ρόλο της Λάσι τις περισσότερες σεζόν ήταν ο Μπέιμπι, «εγγονός» του Παλ, ο οποίος έπαιξε στη σειρά έξι χρόνια και πέθανε σε ηλικία 8 ετών.

Η σειρά «Λάσι» σταμάτησε να προβάλλεται το 1973. Τα επόμενα χρόνια γυρίστηκαν διάφορα ριμέικ και το 2005 γυρίστηκε η ταινία «Λάσι γύρνα πίσω» με πρωταγωνιστή τον Πίτερ Ο Τουλ. Ωστόσο, κανένα δεν επανέλαβε την επιτυχία της πρώτης σειράς. Δείτε πως ξεκινούσε η σειρά «Λάσι» :

Θυμηθείτε πως ξεκινούσε η Λάσι: