Η πρώτη είναι η ταινία The Riders, σε σκηνοθεσία του βραβευμένου Edward Berger με πρωταγωνιστή τον Brad Pitt, ο οποίος σήμερα έκανε γυρίσματα στο δημαρχείο της πόλης.

Η ταινία βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Tim Winton και αφηγείται την ιστορία ενός πατέρα που αναζητά την εξαφανισμένη σύζυγό του σε ένα ταξίδι που εκτείνεται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης.

Τα γυρίσματα πραγματοποιούνται σε πολλές τοποθεσίες στην Ελλάδα, όπως η Ύδρα, η Χαλκίδα, η Αθήνα και άλλες περιοχές της Αττικής, με εκατοντάδες επαγγελματίες του κινηματογράφου να συμμετέχουν στην παραγωγή και να μετατρέπουν ολόκληρες περιοχές σε κινηματογραφικά σκηνικά.

Η δεύτερη είναι η διεθνώς επιτυχημένη σειρά, Tehran καθώς και το Red Prince, διεθνές κινηματογραφικό project με γυρίσματα στην Αττική. Τέλος, φιλοξενεί τη διεθνή παραγωγή που αξιοποιεί τοποθεσίες της Αθήνας και στούντιο της περιοχής, Upp.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του δήμου Αθηναίων, η ταυτόχρονη παρουσία αυτών των παραγωγών επιβεβαιώνει τη δυναμική της Αθήνας ως ένα δυναμικό και ανταγωνιστικό hub για τη διεθνή κινηματογραφική και τηλεοπτική βιομηχανία.

«Ύστερα από τη συστηματική προσπάθεια του Δημάρχου Αθηναίων, Χάρη Δούκα και μέσω του Athens Film Office, ο Δήμος Αθηναίων στηρίζει ενεργά την ανάπτυξη της οπτικοακουστικής παραγωγής, ενισχύοντας τη θέση της Αθήνας ως μίας σύγχρονης, φιλικής προς τα γυρίσματα και διεθνώς ανταγωνιστικής κινηματογραφικής πόλης», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα τελευταία δύο χρόνια έχουν επενδυθεί πάνω από 70 εκατομμύρια ευρώ σε οπτικοακουστικές παραγωγές που πραγματοποιήθηκαν στην Αθήνα και την Αττική, δημιουργώντας χιλιάδες θέσεις εργασίας για επαγγελματίες του κινηματογράφου, τεχνικούς και δημιουργούς. Με την παρουσία πολλαπλών διεθνών παραγωγών, η Αθήνα επιβεβαιώνει τη θέση της πόλης ως φιλικού και ανταγωνιστικού προορισμού για κινηματογραφικά γυρίσματα.