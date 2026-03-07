Η Ελληνική Αστυνομία εξάρθρωσε εγκληματική οργάνωση που εξαπατούσε πολίτες, υποσχόμενη την πώληση χρυσών λιρών σε τιμή χαμηλότερη της αγοραστικής τους αξίας. Σύμφωνα με τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, τα μέλη της οργάνωσης είχαν συγκροτήσει δομημένο δίκτυο δράσης με σκοπό την απόσπαση χρημάτων μέσω απατηλών συναλλαγών.

Για τον τερματισμό της δράσης τους πραγματοποιήθηκε χθες, 6 Μαρτίου 2026, στη Λάρισα, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση του Τμήματος Δίωξης Εκβιαστών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων Κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας. Στην επιχείρηση συμμετείχαν η ειδική επιχειρησιακή ομάδα της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων, η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδας και η Ειδική Κατασταλτική Αντιτρομοκρατική Μονάδα. Συνελήφθησαν τέσσερα μέλη της οργάνωσης, τα οποία ανήκουν στην ίδια οικογένεια.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση, απάτες και εκβιάσεις, τετελεσμένες και σε απόπειρα, με συνολικό όφελος και ζημία άνω των 120.000 ευρώ. Επιπλέον, τους αποδίδονται κατηγορίες για νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών, όπλων και συμπληρωμάτων διατροφής, καθώς και για κλοπή και ρευματοκλοπή.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι δρούσαν τουλάχιστον από την άνοιξη του 2021. Προσέγγιζαν τα θύματά τους παρουσιάζοντας εαυτούς ως άτομα μεγάλης οικονομικής επιφάνειας και επικαλούνταν προσωρινή έλλειψη ρευστότητας. Υπόσχονταν την πώληση μεγάλων ποσοτήτων χρυσών λιρών σε εξαιρετικά χαμηλές τιμές, παρουσιάζοντας τη συναλλαγή ως επενδυτική ευκαιρία.

Με τον τρόπο αυτό αποσπούσαν μεγάλα χρηματικά ποσά, χωρίς ποτέ να παραδίδουν τις λίρες, επικαλούμενοι ψευδείς δικαιολογίες. Όταν τα θύματα αντιλαμβάνονταν την απάτη και ζητούσαν πίσω τα χρήματά τους, οι δράστες προέβαιναν σε απειλές κατά της ζωής και της περιουσίας τους, φτάνοντας ακόμη και στην επίδειξη όπλων.

Ευρήματα από τις αστυνομικές έρευνες

Κατά τη διάρκεια των ερευνών σε οικίες των κατηγορουμένων εντοπίστηκαν λίρες αμφιβόλου γνησιότητας, όπλα, πολυτελή οχήματα, χρυσαφικά, ναρκωτικά και αναβολικά χάπια. Επιπλέον, συνελήφθη και συγγενικό τους πρόσωπο, στο σπίτι του οποίου βρέθηκαν όπλα, φυσίγγια και άλλα αντικείμενα.

Αναλυτικά, κατασχέθηκαν:

• 52.930 ευρώ,

• 2.267 λίρες αμφιβόλου γνησιότητας,

• 14 πολυτελή οχήματα και ένα κλεμμένο,

• 5 όπλα (περίστροφο, λυόκανο τυφέκιο, υποπολυβόλο, καραμπίνα, αεροβόλο πιστόλι),

• 7 ρολόγια, πλήθος χρυσών κοσμημάτων και επώνυμων αξεσουάρ,

• πλήθος φυσιγγίων, 9 γεμιστήρες, κουτί μεταφοράς πιστολιού,

• 13 αμπούλες διοξειδίου του άνθρακα,

• 43 ναρκωτικά και αναβολικά χάπια,

• 6 αμπούλες αναβολικής ουσίας,

• 6 κάμερες, 5 καταγραφικά, συσκευή γεωεντοπισμού, φορητός υπολογιστής,

• 12 κινητά τηλέφωνα,

• 3 αορτήρες, κουκούλα fullface, γάντια, χειροπέδες, ματσέτα,

• 2 ρόπαλα,

• 6 άδειες κατοχής όπλου και

• 3 συναλλαγματικές.