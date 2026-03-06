Παρά τις πρόσφατες ανακοινώσεις του Πενταγώνου ότι το Ιράν έχει περιορίσει σημαντικά τις επιθέσεις του και έχει υποστεί μεγάλες απώλειες σε πυρομαχικά, drones και βαλλιστικούς πυραύλους, οι Φρουροί της Επανάστασης επανέρχονται με νέες απειλές. Προειδοποιούν για «οδυνηρά πλήγματα» και δηλώνουν πως είναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν όπλα που δεν έχουν ακόμη εμφανιστεί στο πεδίο της μάχης.

Εκπρόσωπος των Φρουρών της Επανάστασης τόνισε ότι το Ιράν είναι προετοιμασμένο για παρατεταμένο πόλεμο, παρά το γεγονός πως, σύμφωνα με τον Ντόναλντ Τραμπ, η καταστροφή του «εχθρού» πλησιάζει ταχύτερα από όσο αναμενόταν. Τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ισραήλ έχουν επισημάνει ότι η σύγκρουση δεν πρόκειται να λήξει σύντομα.

Ο Ταξίαρχος Αλί Μοχάμεντ Ναεΐνι ανέφερε ότι οι «εχθροί του Ιράν» θα πρέπει να αναμένουν νέα, οδυνηρά πλήγματα στο επόμενο κύμα επιθέσεων. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η Τεχεράνη διαθέτει πλέον τεχνολογίες και οπλικά συστήματα που δεν έχουν ακόμη αναπτυχθεί σε μεγάλη κλίμακα.

«Οι νέες πρωτοβουλίες και τα όπλα του Ιράν είναι καθ’ οδόν», σημείωσε χαρακτηριστικά, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η χώρα έχει ενισχύσει την αμυντική και επιθετική της ικανότητα.

Ο Ναεΐνι πρόσθεσε πως το Ιράν βρίσκεται σήμερα σε καλύτερη θέση σε σχέση με τον 12ήμερο πόλεμο που είχε ξεκινήσει πέρυσι από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, χαρακτηρίζοντας την απάντηση της Τεχεράνης ως «ιερό και νόμιμο πόλεμο».

Λίγες ώρες πριν από τις δηλώσεις αυτές, ο Ντόναλντ Τραμπ προσέφερε ασυλία στους Φρουρούς της Επανάστασης και στην ιρανική αστυνομία, υπό την προϋπόθεση ότι θα καταθέσουν τα όπλα τους. Ο Τραμπ τους κάλεσε, όπως είπε, να βρεθούν «στη σωστή πλευρά της ιστορίας».

