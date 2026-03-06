Δύο αδέλφια στη Γαλλία αντιμετωπίζουν σοβαρές κατηγορίες ότι κρατούσαν αιχμάλωτη τη μητέρα τους και απέκρυπταν τον θάνατό της επί χρόνια, με τη συνεργασία της συντρόφου του ενός. Η υπόθεση εκτυλίχθηκε στο Σεν-Μισέλ-σιρ-Μερτ, στην ανατολική Γαλλία, προκαλώντας σοκ στην τοπική κοινωνία.

Η έρευνα ξεκίνησε στις 28 Ιανουαρίου, ύστερα από καταγγελία του δημάρχου της κοινότητας των 1.700 κατοίκων, ο οποίος ανησύχησε επειδή δεν είχε δει τη Λιλιάν Κουανσελέν για τουλάχιστον τρία χρόνια. Η γυναίκα, γεννημένη το 1953, τελούσε υπό την κηδεμονία των δύο γιων της.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα του Επινάλ, Φρεντερίκ Ναόν, οι δύο άνδρες και η σύντροφος του μεγαλύτερου έδωσαν αντικρουόμενες και «μη αξιόπιστες» εξηγήσεις για την εξαφάνισή της. Και οι τρεις συνελήφθησαν και τέθηκαν υπό κράτηση. Ο νεότερος, 39 ετών, αρνήθηκε να συνεργαστεί, ενώ ο 45χρονος αδελφός του και η 40χρονη σύντροφός του παραδέχθηκαν ότι η Κουανσελέν ήταν κλειδωμένη επί μήνες στο δωμάτιό της, χωρίς ιατρική φροντίδα και με ελάχιστη τροφή.

Οι δύο αδελφοί παρακολουθούσαν διαρκώς τη μητέρα τους μέσω κάμερας, συνδεδεμένης με τα κινητά τους τηλέφωνα. Ο μεγαλύτερος υποστήριξε ότι ο αδελφός του «έσπρωχνε πολλές φορές τη μητέρα στο κρεβάτι» και ότι η υγεία της επιδεινώθηκε δραματικά, καθώς έφτασε να ζυγίζει μόλις 30 κιλά. Ο ίδιος ομολόγησε πως «είδε τον αδελφό του να ταρακουνάει τη μητέρα τους», λίγο πριν εκείνη πεθάνει.

Τα γεγονότα, σύμφωνα με τις αρχές, εκτυλίχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2022 έως τα τέλη Ιανουαρίου 2023, όταν το θύμα ήταν περίπου 70 ετών. Μετά τον θάνατό της, οι δύο άνδρες έκρυψαν το πτώμα στο γκαράζ και αργότερα το έθαψαν σε δάσος, συνεχίζοντας να χρησιμοποιούν τους τραπεζικούς λογαριασμούς της και να λαμβάνουν δάνεια στο όνομά της.

Μάλιστα, οι αδελφοί φέρονται να δήλωναν μέχρι και τον Ιανουάριο του τρέχοντος έτους ότι η μητέρα τους ήταν ζωντανή, ισχυριζόμενοι πως «πέρασαν μαζί της τα Χριστούγεννα». Κατηγορούνται για βασανιστήρια που οδήγησαν στον θάνατο ανθρώπου, απάτη και σειρά άλλων αδικημάτων.