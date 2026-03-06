Από τις ξέγνοιαστες αναρτήσεις στα social media στο πολυτελές Ντουμπάι, στην αγωνία και την αβεβαιότητα. Η πόλη που αποτελεί σύμβολο πλούτου και χλιδής βιώνει δύσκολες στιγμές, με εικόνες πανικού, εκρήξεων και χτυπημάτων ακόμη και κοντά σε εμβληματικά σημεία, όπως το Burj Al Arab και το Palm Jumeirah.

Αγωνία για τους Έλληνες εγκλωβισμένους

Ανάμεσα στους ανθρώπους που παραμένουν εγκλωβισμένοι στο Ντουμπάι βρίσκονται και χιλιάδες Έλληνες. Η Άννα Λορένη περιγράφει τις δύσκολες στιγμές που βιώνει, περιμένοντας με αγωνία να επιστρέψει στην Ελλάδα.

«Προσπαθούμε όσοι Έλληνες είμαστε εδώ να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Ψάχνουμε τρόπο να φύγουμε, θέλουμε να φύγουμε. Δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει αυτή η κατάσταση και το μόνο που θέλουμε είναι να επιστρέψουμε κοντά στις οικογένειές μας», αναφέρει.

Ορισμένοι κατάφεραν να αναχωρήσουν με πτήσεις τσάρτερ, ωστόσο πολλοί άλλοι, παρότι έχουν εγγραφεί στις λίστες επαναπατρισμού, δεν έχουν ακόμη λάβει το «πράσινο φως».

«Το μόνο που χρειάζομαι είναι να επιστρέψω στη χώρα μου και δεν μπορώ», δηλώνει μια εγκλωβισμένη Ελληνίδα.

Οι ημέρες περνούν και, όπως λένε όσοι παραμένουν στην περιοχή, η αγωνία μεγαλώνει ενώ η αβεβαιότητα κυριαρχεί.

«Υπάρχει άγχος, γιατί ακούμε και βλέπουμε διάφορα στον ουρανό, αλλά προσπαθούμε να παραμείνουμε ψύχραιμοι», σημειώνουν.

Πτώση στον τουρισμό και στις τιμές

Την ίδια στιγμή, πολλοί Ευρωπαίοι και Ασιάτες ακυρώνουν τα ταξίδια τους προς το Ντουμπάι. Ως αποτέλεσμα, οι τιμές διαμονής καταγράφουν σημαντική πτώση, με τα πολυτελή ξενοδοχεία της πόλης να μειώνουν τις τιμές τους από 20% έως και 50%.

Δύσκολη κατάσταση και στο Κατάρ

Δραματικές στιγμές βιώνουν και οι Έλληνες που παραμένουν στην Ντόχα, στο Κατάρ, ζητώντας άμεσο επαναπατρισμό.

«Η κατάσταση είναι πλέον πολύ δύσκολη και επικίνδυνη. Χθες το βράδυ ξυπνήσαμε δύο φορές από συναγερμό», αναφέρει εγκλωβισμένος Έλληνας.

Στο Αμπού Ντάμπι, όπου ζει και εργάζεται η Μαρία Μαστρονικόλα, η εικόνα φαίνεται ελαφρώς βελτιωμένη.

«Από τις περίπου 120 αναχαιτήσεις την ημέρα έχουμε φτάσει στις 15, κάτι που είναι κάπως καθησυχαστικό για εμάς», σημειώνει.

Πριν ξεσπάσει η κρίση, στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα υπολογίζεται ότι βρίσκονταν περισσότεροι από 15.000 Έλληνες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν να περιμένουν τον τρόπο επιστροφής τους στην πατρίδα.