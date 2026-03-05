Περισσότεροι από 300.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί από τις χώρες της Μέσης Ανατολής λόγω των πρόσφατων εχθροπραξιών.

Σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, η εντατικοποίηση των εχθροπραξιών σε ολόκληρη τη Μέση Ανατολή έχει προκαλέσει σημαντική μετακίνηση πληθυσμών, ενώ οι συγκρούσεις κατά μήκος των συνόρων μεταξύ Αφγανιστάν και Πακιστάν έχουν αναγκάσει χιλιάδες οικογένειες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Όπως επισημαίνει ο Matthew Saltmarsh, Εκπρόσωπος Tύπου της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, συνολικά, περισσότεροι από 330.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί βίαια, κυρίως εντός των συνόρων της χώρας τους.

Στο Ιράν – που φιλοξενεί για χρόνια 1,65 εκατομμύρια αναγκαστικά εκτοπισμένους, κυρίως από το Αφγανιστάν – περίπου 100.000 άτομα εγκατέλειψαν την Τεχεράνη τις δύο πρώτες ημέρες μετά τις επιθέσεις, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις στο πεδίο. Ωστόσο, μέχρι στιγμής δεν έχει σημειωθεί σημαντική αύξηση στις διασυνοριακές μετακινήσεις από το Ιράν ως επακόλουθο των πρόσφατων εξελίξεων.

Την ίδια στιγμή, στον Λίβανο, περισσότερα από 84.000 άτομα έχουν βρει καταφύγιο σε σχεδόν 400 συλλογικούς χώρους, σύμφωνα με την κυβέρνηση. Περισσότεροι από 30.000 άνθρωποι – κυρίως Σύροι, αλλά και ορισμένοι Λιβανέζοι – έχουν διασχίσει τα σύνορα προς τη Συρία από τότε που ξεκίνησε η κλιμάκωση, σύμφωνα με τις αρχές.