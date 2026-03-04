Έλληνες που βρίσκονταν σε χώρες του Κόλπου και το Ισραήλ επιστρέφουν στην Αθήνα με κάθε διαθέσιμο τρόπο, μετά το μπαράζ των πυραυλικών επιθέσεων από το Ιράν. Η ταλαιπωρία τους είναι μεγάλη, καθώς οι αεροπορικές συνδέσεις είναι περιορισμένες και η αγωνία για τους εγκλωβισμένους παραμένει έντονη.

Την ίδια ώρα, στην Κύπρο επικρατεί συναγερμός, με τις αρχές να προετοιμάζονται για ενδεχόμενες εκκενώσεις. Οι κάτοικοι της Μεγαλονήσου βρίσκονται σε επιφυλακή, ενώ η εκκένωση του Ακρωτηρίου έχει παραταθεί μέχρι την Παρασκευή 6 Μαρτίου. Πολλοί ετοιμάζουν σακίδια πρώτης ανάγκης, ενώ σε περιοχές όπου έχει σημάνει συναγερμός, αρκετοί έχουν ήδη εγκαταλείψει τα σπίτια τους.

Στα ελληνικά αεροδρόμια επικρατούν σκηνές συγκίνησης. Με αγκαλιές και δάκρυα υποδέχονται όσους επιστρέφουν από τη Μέση Ανατολή. Στις 12:05 το μεσημέρι της Τετάρτης (4/3) πτήση από τη Λάρνακα προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» γεμάτη φοιτητές που επέστρεψαν στη χώρα, καθώς οι οικογένειές τους ανησυχούσαν για την ασφάλειά τους.

Ιδιαίτερη συγκίνηση σημειώθηκε και για τα μέλη της αποστολής της ομάδας μπάσκετ νέων του Άρη, τα οποία είχαν εγκλωβιστεί στο Άμπου Ντάμπι. Κατάφεραν να επιστρέψουν μέσω Κωνσταντινούπολης, ωστόσο κάποιοι γονείς και συνοδοί παρέμειναν πίσω.

Η «Οδύσσεια» των εγκλωβισμένων Ελλήνων

Οι Έλληνες που εξακολουθούν να βρίσκονται στη Μέση Ανατολή αναζητούν τρόπους να επιστρέψουν στην πατρίδα, καθώς οι μέρες περνούν και οι αντοχές μειώνονται. Ο Σάκης Ράμης, ο οποίος φιλοξενείται στο Τελ Αβίβ, περιγράφει στο MEGA τις δύσκολες συνθήκες διαβίωσης. «Ύπνος τις τελευταίες μέρες δύσκολο θα σας πω ότι κοιμόμουν με τα ρούχα γιατί χτύπαγε ο συναγερμός και την νύχτα, ήταν δύσκολο», αναφέρει χαρακτηριστικά μέσα από το λεωφορείο με το οποίο προσπαθεί να φτάσει στην Αίγυπτο.

Η επιστροφή από τη Μέση Ανατολή εξελίσσεται σε πραγματική Οδύσσεια. Πτήσεις πραγματοποιούνται μόνο από την Αίγυπτο και την Ιορδανία, γεγονός που αναγκάζει πολλούς να διανύσουν εκατοντάδες χιλιόμετρα οδικώς για να φτάσουν σε ανοιχτά αεροδρόμια και να βρουν πτήσεις προς την Ελλάδα.

Μια ομάδα Ελλήνων ξεκίνησε από την Ιερουσαλήμ τη Δευτέρα και, μέσω Αιγύπτου, κατάφερε να φτάσει στην Αθήνα μόλις σήμερα. Η επιστροφή από περιοχές που δέχονται επιθέσεις αποδεικνύεται μια δύσκολη και δαπανηρή διαδικασία.

Ανάλογη περιπέτεια έζησε και μια μητέρα με τα παιδιά της, που επέστρεψαν από το Μπαχρέιν. Όπως ανέφερε, δύο ημέρες πριν από την αναχώρησή τους, drone είχε πλήξει περιοχή πολύ κοντά στο σπίτι τους.