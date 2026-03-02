Τα Στενά του Ορμούζ είναι κλειστά για τη ναυσιπλοΐα και μόνο τα πλοία με διασυνδέσεις με την Κίνα ή τη Ρωσία μπορούν να περάσουν. Έλληνες και άλλοι Ευρωπαίοι ταξιδιώτες παραμένουν εγκλωβισμένοι σε κρουαζιερόπλοια σε λιμάνια του Περσικού Κόλπου. Τεταμένη η κατάσταση στο πλοίο.

Συγκεκριμένα, δύο κρουαζιερόπλοια της ελληνικών συμφερόντων εταιρείας Celestyal Cruises βρίσκονται στη Ντόχα του Κατάρ και το Ντουμπάι των ΗΑΕ.

Πρόκειται για τα πλοία Celestyal Journey και Celestyal Discovery.

Η εταιρεία δήλωσε στο Euronews ότι στα δύο πλοία υπάρχουν Έλληνες επιβάτες τονίζοντας ότι όλοι είναι ασφαλείς.

Επιπλέον, στο κρουαζιερόπλοιο “Mein Schiff 4” της ναυτιλιακής εταιρείας TUI Cruises, το οποίο βρίσκεται επίσης στο λιμάνι του Άμπου Ντάμπι στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, ένας πύραυλος έπεσε στο νερό όχι μακριά από το πλοίο το απόγευμα της Κυριακής, σύμφωνα με παρατηρητές. Σύννεφα μαύρου καπνού υψώθηκαν πάνω από τη θάλασσα, ανέφερε η γερμανική εφημερίδα Bild.

Τεταμένη η κατάσταση στο πλοίο

Η κατάσταση στο πλοίο φέρεται να είναι τεταμένη. Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν τραυματίες μεταξύ των περίπου 2.500 επιβατών και των περίπου 1.000 μελών του πληρώματος. Οι περίπου 2.000 επιβάτες επρόκειτο να ξεκινήσουν την Κυριακή από το Ντουμπάι το ταξίδι της επιστροφής τους στη Γερμανία.

Συνολικά έξι κρουαζιερόπλοια βρίσκονται αυτή τη στιγμή αγκυροβολημένα στα λιμάνια του Port Rashid στο Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι και τη Ντόχα. Άλλα πλοία που επηρεάζονται είναι το “MSC Euribia” της MSC Cruises και το “Aroya” της σαουδαραβικής ναυτιλιακής εταιρείας Aroya Cruises.

Επιστροφή στο πλοίο – χωρίς αποσκευές και φρέσκα ρούχα

Εκτός από το “Mein Schiff 4”, έχει πληγεί και το “Mein Schiff 5” στο λιμάνι της Ντόχα.

Οι επιβάτες του ήθελαν να τελειώσουν το ταξίδι τους το Σάββατο και να επιστρέψουν αεροπορικώς στη Γερμανία από τη Ντόχα, την πρωτεύουσα του Κατάρ. Ορισμένοι είχαν ήδη πάρει τις θέσεις τους στο αεροσκάφος όταν τα αεροπλάνα αναγκάστηκαν να γυρίσουν πίσω. Σύμφωνα με τους ίδιους τους επιβάτες, περίμεναν περίπου δέκα ώρες στο αεροδρόμιο πριν επιστρέψουν το βράδυ στο “Mein Schiff 5”. Οι επιβάτες έπρεπε να αφήσουν τις αποσκευές τους στο αεροδρόμιο.

Στο πλοίο ελήφθησαν εκτεταμένα μέτρα ασφαλείας: Η είσοδος στο εξωτερικό κατάστρωμα παραμένει απαγορευμένη, όλα τα άτομα πρέπει να παραμένουν στο εσωτερικό του πλοίου και επίσης να αποφεύγουν τα παράθυρα αν είναι δυνατόν.

Κατά διαστήματα, προειδοποιήσεις για επερχόμενους πυραύλους από την Πολιτική Άμυνα του Κατάρ φτάνουν στα smartphone των επιβατών.

Χάος και στις αερομεταφορές

Πολλές χώρες της περιοχής έχουν κλείσει τον εναέριο χώρο τους, καθιστώντας αδύνατη όχι μόνο τη ναυσιπλοΐα αλλά και τα ταξίδια επιστροφής με αεροπλάνο. Χιλιάδες επιβάτες έχουν εγκλωβιστεί και δεν γνωρίζουν πότε θα μπορέσουν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.

Παραμένει ασαφές πότε και πώς θα μπορέσουν οι εγκλωβισμένοι να απομακρυνθούν ή να συνεχίσουν το ταξίδι τους.