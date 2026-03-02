Τη σημαντικότητα της ναυτιλίας σε περιόδους πολεμικών συγκρούσεων ανέδειξε ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή του ΣΚΑΪ και στους δημοσιογράφους Χρήστο Κούτρα και Γιάννη Ντσούνο.

Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ότι οι εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα τη διεθνή ναυτιλία και, κατ’ επέκταση, την παγκόσμια οικονομία. Όπως εξήγησε, από τα Στενά του Ορμούζ διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου και το 20% έως 25% του φυσικού αερίου, ποσοστά που αναδεικνύουν τη βαρύτητα της περιοχής και τις πιθανές επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα παγκοσμίως.

Αναφερόμενος στα πρόσφατα περιστατικά, σημείωσε ότι έχουν καταγραφεί επιθέσεις με πυραύλους και drones κατά εμπορικών πλοίων, πλήγματα σε τρεις λιμενικές εγκαταστάσεις και σε μία υπεράκτια, καθώς και τραυματισμοί ναυτικών, μεταξύ των οποίων και ένας νεκρός. Διευκρίνισε ότι τα περιστατικά αυτά δεν αφορούν πλοία ελληνικής σημαίας ή ελληνικών συμφερόντων, αν και υπήρξε πλήγμα με μικρές ζημιές σε ελληνόκτητο πλοίο, το οποίο συνέχισε κανονικά την πορεία του.

Ο υπουργός χαρακτήρισε απαράδεκτη τη στοχοποίηση ναυτικών, τονίζοντας ότι η ποντοπόρος ναυτιλία θα έπρεπε να παραμένει εκτός πολεμικών συγκρούσεων. Ωστόσο, όπως είπε, η πραγματικότητα δείχνει το αντίθετο.

Η παρουσία της ελληνικής ναυτιλίας στον Περσικό Κόλπο

Σε ό,τι αφορά την παρουσία ελληνικών πλοίων στην περιοχή, ο κ. Κικίλιας γνωστοποίησε ότι δέκα πλοία ελληνικής σημαίας βρίσκονται εντός του Περσικού Κόλπου και πέντε εκτός αυτού. Συνολικά, περίπου 325 πλοία συνδεδεμένα με την Ελλάδα αλλά υπό ξένη σημαία δραστηριοποιούνται στην ευρύτερη περιοχή.

Όπως ανέφερε, στα δέκα ελληνικά πλοία επιβαίνουν 85 Έλληνες ναυτικοί, όλοι εκ των οποίων είναι καλά. Υπάρχει συνεχής επικοινωνία μαζί τους, ενώ ο Θάλαμος Επιχειρήσεων του υπουργείου παραμένει σε διαρκή εγρήγορση.

Έμφαση στην ψυχραιμία και την προστασία των Ελλήνων

Ο υπουργός επισήμανε ότι απαιτείται ψυχραιμία και προσοχή στις δημόσιες δηλώσεις, καθώς παραμένει άγνωστο τόσο το χρονικό διάστημα όσο και ο βαθμός κλιμάκωσης της κρίσης. Προειδοποίησε ότι το ενδεχόμενο κλεισίματος των Στενών του Ορμούζ θα είχε τεράστιες οικονομικές συνέπειες για τη ναυτιλία και το παγκόσμιο εμπόριο.

Καταλήγοντας, ο Βασίλης Κικίλιας επανέλαβε ότι βασική προτεραιότητα της ελληνικής κυβέρνησης είναι η προστασία των Ελλήνων που βρίσκονται στην περιοχή.

