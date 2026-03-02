Αγωνία και φόβος κυριαρχούν ανάμεσα στους χιλιάδες Έλληνες που ζουν και εργάζονται στις χώρες του Κόλπου, μετά τις διαδοχικές επιθέσεις του Ιράν στα γειτονικά κράτη και το κλείσιμο των αεροδρομίων.

Κάποιοι απ’ αυτούς μίλησαν στο MEGA και περιέγραψαν τις δραματικές στιγμές που βιώνουν, μέσα σε ένα σκηνικό πολέμου. «Μόλις ακούσαμε μία τεράστια έκρηξη και πριν μία ώρα είδαμε βόμβες πάνω από το κεφάλι μας», αναφέρει ένας από τους Έλληνες που παραμένει εγκλωβισμένος στην περιοχή. Άλλοι περιγράφουν πως «το πρωί ξυπνήσαμε με έκρηξη και θορύβους», ενώ προσπαθούν να προμηθευτούν βασικά αγαθά: «Πήγαμε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο. Ό,τι χρειαζόμαστε το πήραμε».

Οι μαρτυρίες των Ελλήνων που ζουν ή ταξίδεψαν στη Μέση Ανατολή αποτυπώνουν το κλίμα ανασφάλειας. «Είμαστε στο σπίτι, βγαίνουμε και δεν βγαίνουμε, ο εναέριος χώρος είναι κλειστός», σημειώνουν χαρακτηριστικά, περιγράφοντας εικόνες που θυμίζουν εμπόλεμη ζώνη.

Μαρτυρίες Ελλήνων και επιχειρήσεις απεγκλωβισμού

Ο Γιάννης Ασλάνης, που βρέθηκε στο Ντουμπάι για επαγγελματικούς λόγους, περιγράφει στο MEGA την περιπέτειά του κατά την επιστροφή του για τη γιορτή της κόρης του. «Η πτήση αναχαιτίστηκε. Μας πλησίασαν ιρανικά μαχητικά και μας ζήτησαν να πάμε Τεχεράνη. Ο πιλότος αρνήθηκε. Καταγράψαμε με τα κινητά μας βαλλιστικό πύραυλο», αναφέρει.

Με τον εναέριο χώρο να παραμένει κλειστός, πολλοί Έλληνες έχουν αποκλειστεί στα αεροδρόμια. Σύμφωνα με δηλώσεις του Γιώργου Γεραπετρίτη στην εκπομπή interview του in.gr και στη Ράνια Τζίμα, το ελληνικό υπουργείο Εξωτερικών έχει εκπονήσει σχέδιο για την ασφαλή απομάκρυνση των πολιτών.

Δύσκολες στιγμές βιώνουν και οι Έλληνες ναυτικοί που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, καθώς οι εντάσεις στην περιοχή αυξάνονται. Οι ώρες αγωνίας συνεχίζονται, με τον φόβο και την ανασφάλεια να κυριαρχούν ανάμεσα στους Έλληνες που παραμένουν εγκλωβισμένοι στη δίνη του πολέμου.