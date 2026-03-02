Ένας Έλληνας που είναι εγκλωβισμένος στις Μαλδίβες μαζί με ακόμα 10 άτομα μίλησε στην εκπομπή «των Νέων» για την κατάσταση που επικρατεί εκεί και μετέφερε το κλίμα όπως το βιώνει.

Ο Βασίλης Γκαρούτσος πήγε στις Μαλβίδες για αναψυχή η οποία τελικά κατέληξε σε εφιάλτη. Όπως είπε βρίσκεται στην πρωτεύουσα γιατί πραγματοποιεί καταδυτικές εκδρομές με το γραφείο του.

Ο βυθός είναι πλούσιος εκεί και προσφέρεται για τέτοιου είδους καταδύσεις. Βρίσκονταν ήδη 10 μέρες εκεί με μια ομάδα 10 ατόμων και την ημέρα που αποφάσισαν να γυρίσουν ξέσπασε ο πόλεμος καθιστώντας αδύνατη την επιστροφή τους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουν δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν πτήσεις για έναν μήνα από τις Μαλδίβες. «Η κατάσταση είναι ιδιαίτερη, είναι ευαίσθητη περιοχή» όπως λέει ο εγκλωβισμένος.

«Η βρετανική βάση που υπάρχει εκεί έδωσε την άδεια στις ΗΠΑ και το Ισραήλ να την χρησιμοποιήσει και θεωρητικά μπορεί να είναι στόχος του Ιράν» τόνισε.

«Βλέπουμε τις πτήσεις να ακυρώνονται η μια μετά την άλλη»

«Βλέπουμε τις πτήσεις να ακυρώνονται η μία μετά την άλλη» είπε ο Βασίλης Γκαρούτσος τονίζοντας ότι υπάρχουν κάποιες πτήσεις κυρίως μέσω Τασκένδης, (πρωτεύουσα Ουζμπεκιστάν) οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην Ελλάδα, ωστόσο το κόστος των εισιτηρίων έχει αυξηθεί πάρα πολύ. Το εισιτήριο που έκανε 500 ευρώ τώρα κοστίζει 3.500 και 4.00ο ευρώ τόνισε εξηγώντας ότι υπάρχουν κάποιες απευθείας πτήσεις για Φρανκφούρτη, για Ζυρίχη τις οποίες ενδεχομένως θα μπορούσε να επιλέξει κάποιος.

Παράλληλα τόνισε υπάρχει ακόμα ένα πρόβλημα καθώς αυτή την περίοδο ο κόσμος γιορτάζει το Ραμαζάνι. «Είναι δύσκολο να βρεις ειδικά το μεσημέρι κάποιον υπεύθυνο ώστε να βοηθήσεις να επιστρέψεις στην πατρίδα σου».

«Ελπίζουμε να τελειώσει γρήγορα αυτό γιατί είναι μια άσχημη εξέλιξη».

«Έχουν παγώσει τα πάντα»

«Πρεσβεία της Ελλάδας στις Μαλβίδες δεν έχει. Μιλήσαμε με την πρεσβεία της Ινδίας που είναι υπεύθυνη για όλο αυτή την περιοχή. Είμαστε 48 Έλληνες που έχουμε εγκλωβιστεί στις Ινδίες και στις Μαλδίβες» είπε και τόνισε ότι οι πρόξενοι επικοινωνούν μαζί τους συνεχώς.

Πρέπει να υπάρχει ελπίδα τονίζουν οι πρόξενοι και εξήγησε ότι η πληροφόρηση που τους δίνεται είναι γρήγορη. «Είναι πολύ δύσκολο. Έχουν παγώσει τα πάντα» τόνισε εξηγώντας τα εμπόδια που υπάρχουν ώστε να μπορέσουν να φύγουν. Υπάρχουν και πτήσεις που δίνουν ημερομηνίες όπως 11 του μήνα, 30 του μήνα, 25 του μήνα» κατέληξε.