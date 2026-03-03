Περισσότεροι από 58.000 εκτοπισμένοι καταγράφονται στον Λίβανο, σύμφωνα με ανακοίνωση των αρχών, εξαιτίας των ισραηλινών πληγμάτων που πλήττουν τη χώρα. Οι επιθέσεις αποτελούν απάντηση στις ενέργειες της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ, η οποία δραστηριοποιείται στα νότια σύνορα.

Όπως γνωστοποίησε η μονάδα διαχείρισης καταστροφών της λιβανικής κυβέρνησης, ο αριθμός των εκτοπισμένων έχει διπλασιαστεί μέσα σε ένα εικοσιτετράωρο, γεγονός που υπογραμμίζει τη ραγδαία επιδείνωση της ανθρωπιστικής κατάστασης.

Παράλληλα, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι θα “επιτεθεί” σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ στην Τύρο, στον νότιο Λίβανο. Κάλεσε τους κατοίκους της πόλης –η οποία ανήκει στην παγκόσμια κληρονομιά της Unesco– να απομακρυνθούν άμεσα από τις περιοχές που πρόκειται να πληγούν.

“Επείγουσα ειδοποίηση προς τους κατοίκους του Λιβάνου, κυρίως αυτούς της πόλης της Τύρου: ο ισραηλινός στρατός θα επιτεθεί σύντομα σε στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ, λόγω των παράνομων προσπαθειών να επαναλάβει τις δραστηριότητές της στην περιοχή”, ανέφερε στην πλατφόρμα Χ ο αραβόφωνος εκπρόσωπος του στρατού, Αβισάι Αντράε. Δημοσίευσε επίσης χάρτη με τις περιοχές-στόχους και κάλεσε τους κατοίκους να απομακρυνθούν “τουλάχιστον 300 μέτρα” από αυτές.

Κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή

Ο αρχηγός του ισραηλινού στρατού δήλωσε ότι το Ισραήλ θα συνεχίσει τα πλήγματά του κατά της Χεζμπολάχ έως ότου αφοπλιστεί το φιλοϊρανικό κίνημα του Λιβάνου. Η δήλωση έγινε κατά την τέταρτη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή, εντείνοντας την ανησυχία για περαιτέρω κλιμάκωση.

“Η Χεζμπολάχ διέπραξε σοβαρό λάθος” πραγματοποιώντας επιθέσεις κατά του βορείου Ισραήλ σε αντίποινα για τα ισραηλινοαμερικανικά πλήγματα στο Ιράν, τόνισε ο αντιστράτηγος Εγιάλ Ζαμίρ σε ανακοίνωσή του.

“Είμασταν έτοιμοι γι’ αυτό το ενδεχόμενο και απαντάμε στο εξής με σημαντική δύναμη. Είμαστε αποφασισμένοι να εξαλείψουμε την απειλή που αντιπροσωπεύει η Χεζμπολάχ και δεν θα σταματήσουμε μέχρι η οργάνωση αυτή να αφοπλιστεί”, πρόσθεσε.