Η Σμαράγδα Καρύδη και ο Γιώργος Καπουτζίδης επέστρεψαν στην Ελλάδα με πτήση επαναπατρισμού από το Ομάν, ύστερα από το ταξίδι τους στη Σρι Λάνκα.

Οι δύο ηθοποιοί, που απολάμβαναν τις διακοπές τους στην ασιατική χώρα, βρέθηκαν αντιμέτωποι με την αναστάτωση στις αερομεταφορές εξαιτίας της κατάστασης που επικρατεί στη Μέση Ανατολή. Η εξέλιξη αυτή είχε ως αποτέλεσμα τον προσωρινό εγκλωβισμό τους στη Σρι Λάνκα.

Στην εκπομπή «Happy Day» προβλήθηκαν πλάνα από την πτήση Ομάν – Ελλάδα, όπου η Σμαράγδα Καρύδη εμφανίζεται μέσα στο αεροσκάφος που μετέφερε αρκετούς Έλληνες επιβάτες από την περιοχή.

Αν και ο Γιώργος Καπουτζίδης δεν φαίνεται στα συγκεκριμένα πλάνα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ της Τίνας Μεσσαροπούλου για την εκπομπή του Alpha, ταξίδευε μαζί με τη Σμαράγδα Καρύδη και οι δυο τους επέστρεψαν ταυτόχρονα στην Ελλάδα.