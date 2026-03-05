Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε προειδοποίησε ότι το Ιράν βρίσκεται «κοντά» στο να αποτελέσει απειλή για την Ευρώπη, εκφράζοντας παράλληλα τη στήριξή του προς τον Ντόναλντ Τραμπ για τις ενέργειές του που στοχεύουν στην εξουδετέρωση των πυρηνικών και πυραυλικών δυνατοτήτων της Τεχεράνης.

Ο επικεφαλής της Συμμαχίας τόνισε πως είναι κρίσιμης σημασίας να διασφαλιστεί ότι το Ιράν δεν θα συνεχίσει να απειλεί την ευρωπαϊκή ασφάλεια.

Καμία ενεργοποίηση του Άρθρου 5 για το περιστατικό στην Τουρκία

Σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters, ο ΓΓ του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε δήλωσε ότι δεν τίθεται θέμα ενεργοποίησης του Άρθρου 5 μετά το πρόσφατο περιστατικό με τον πύραυλο που πλησίασε τον τουρκικό εναέριο χώρο.

Ο Ρούτε χαρακτήρισε το γεγονός, κατά το οποίο οι νατοϊκές αεράμυνες κατέρριψαν πύραυλο που κατευθυνόταν προς την Τουρκία, ως «σοβαρό». Ωστόσο, υπογράμμισε ότι «κανείς δεν μιλά για το Άρθρο 5» της Συμμαχίας.

Το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός κράτους-μέλους θεωρείται επίθεση εναντίον όλων, ενεργοποιώντας τη συλλογική άμυνα της Συμμαχίας.

Όπως ανέφερε ο Ρούτε, το περιστατικό επιβεβαιώνει την επαγρύπνηση και την επιχειρησιακή ετοιμότητα του ΝΑΤΟ. Επισήμανε επίσης ότι παραμένει δύσκολο να προβλεφθεί η εξέλιξη της κατάστασης στο Ιράν, εκφράζοντας όμως την πεποίθηση πως οι Ηνωμένες Πολιτείες «γνωρίζουν τι κάνουν».

Αντίδραση της Τεχεράνης και προειδοποίηση προς την ΕΕ

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη της θα «πληρώσουν το τίμημα, αργά ή γρήγορα» εάν συνεχίσουν να σιωπούν απέναντι στην αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά του Ιράν, δήλωσε εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Τεχεράνης στο ισπανικό δίκτυο TVE.

Ο εκπρόσωπος Εσμαΐλ Μπαγκαΐ υπογράμμισε ότι η στάση των ευρωπαϊκών χωρών απέναντι στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα έχει συνέπειες. Τόνισε πως η διεθνής κοινότητα οφείλει να αντιδράσει στα γεγονότα που διαδραματίζονται στην περιοχή.

Παράλληλα, ο Μπαγκαΐ επανέλαβε τη διάψευση της Τεχεράνης σχετικά με τον πύραυλο που αναχαιτίστηκε στον τουρκικό εναέριο χώρο, διευκρινίζοντας ότι δεν είχε εκτοξευθεί από το Ιράν.