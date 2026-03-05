Οι τιμές του χρυσού κατέγραψαν άνοδο την Πέμπτη, ενισχυμένες από τη ζήτηση για ασφαλή επενδυτικά καταφύγια εν μέσω της κλιμάκωσης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, η ενίσχυση του δολαρίου και οι ανησυχίες για τη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ περιόρισαν τα κέρδη.

Η τιμή του χρυσού σε spot διαμορφώθηκε στα 5.156,11 δολάρια η ουγγιά, σημειώνοντας άνοδο 0,4% στις 10:30 GMT, ενώ τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης για παράδοση τον Απρίλιο ενισχύθηκαν κατά 0,7% στα 5.168,20 δολάρια.

Το πολύτιμο μέταλλο, που είχε φτάσει σε ιστορικό ρεκόρ 5.594,82 δολαρίων τον Ιανουάριο, εκτινάχθηκε πρόσκαιρα πάνω από τα 5.400 δολάρια τη Δευτέρα, όταν η έναρξη της αεροπορικής εκστρατείας ΗΠΑ–Ισραήλ κατά του Ιράν τροφοδότησε τη ζήτηση για ασφάλεια. Στη συνέχεια, όμως, υποχώρησε, καθώς και το δολάριο επωφελήθηκε από τη φυγή κεφαλαίων προς ασφαλή περιουσιακά στοιχεία.

Εντάσεις στη Μέση Ανατολή και αντίδραση των αγορών

Το Ισραήλ εξαπέλυσε νέα μεγάλης κλίμακας επίθεση στην Τεχεράνη την Πέμπτη, στοχεύοντας, όπως ανακοίνωσε, υποδομές που ανήκουν στις ιρανικές αρχές. Η ενέργεια αυτή ήρθε μετά την εκτόξευση ιρανικών πυραύλων που ανάγκασαν εκατομμύρια Ισραηλινούς να καταφύγουν σε καταφύγια.

«Από τη μία πλευρά, η συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή ενδέχεται να ενισχύσει τη ζήτηση για χρυσό ως ασφαλές καταφύγιο», δήλωσε ο Hamad Hussain, οικονομολόγος για το κλίμα και τα εμπορεύματα στην Capital Economics.

«Από την άλλη, ο κίνδυνος παρατεταμένης περιόδου υψηλών τιμών ενέργειας, που μπορεί να καθυστερήσει τις μειώσεις επιτοκίων ή ακόμη και να οδηγήσει σε αυξήσεις, θα μπορούσε να περιορίσει τα περαιτέρω κέρδη», πρόσθεσε.

Ισχυρό δολάριο και ανησυχίες για τον πληθωρισμό

Το αμερικανικό δολάριο ενισχύθηκε κατά περίπου 0,2%, αφού προηγουμένως είχε υποχωρήσει από υψηλά τριών μηνών, καθώς οι αναταράξεις που προκαλεί ο πόλεμος διατήρησαν την αβεβαιότητα στις αγορές.

Οι ανησυχίες για την ενεργειακή επάρκεια συνέχισαν να ωθούν προς τα πάνω τις τιμές του πετρελαίου, εντείνοντας τους φόβους για πληθωριστικές πιέσεις.

Ο χρυσός θεωρείται μακροπρόθεσμα αντιστάθμισμα έναντι του πληθωρισμού, ωστόσο τείνει να αποδίδει καλύτερα όταν τα επιτόκια είναι χαμηλά, καθώς πρόκειται για περιουσιακό στοιχείο χωρίς απόδοση.

Εξελίξεις στη Fed και την αμερικανική οικονομία

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε την Τετάρτη την επίσημη υποψηφιότητα του πρώην διοικητή της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, Κέβιν Γουόρς, για τη θέση του επόμενου προέδρου της κεντρικής τράπεζας των ΗΠΑ.

Στην τελευταία της έκθεση Beige Book, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα ανέφερε ότι η οικονομική δραστηριότητα στις ΗΠΑ αυξήθηκε ελαφρώς, οι τιμές συνέχισαν να ανεβαίνουν και η απασχόληση παρέμεινε σταθερή τις τελευταίες εβδομάδες.

Οι αγορές εκτιμούν ότι η Fed θα διατηρήσει αμετάβλητα τα επιτόκια στη συνεδρίασή της στις 18 Μαρτίου, σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch του ομίλου CME.

Με πληροφορίες από το Reuters