Από τη Βηρυτό, πρωτεύουσα του Λιβάνου, φαίνεται ότι απογειώθηκε το drone τύπου Shahed που προκάλεσε ζημιές στη βρετανική βάση του Ακρωτηρίου στην Κύπρο τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, σύμφωνα με Κύπριο αξιωματούχο που επικαλείται το Associated Press.

Η επίθεση σημειώθηκε στη βάση που χρησιμοποιεί το Ηνωμένο Βασίλειο στην Κύπρο, προκαλώντας αναστάτωση αλλά χωρίς να υπάρξουν σοβαρές επιπτώσεις. Ο ίδιος αξιωματούχος ανέφερε ότι οι αρχές εξετάζουν τα δεδομένα της πτήσης του μη επανδρωμένου αεροσκάφους.

Από την πλευρά τους, Βρετανοί αξιωματούχοι εκτιμούν ότι το drone ενδέχεται να εκτοξεύτηκε είτε από τη Χεζμπολάχ στον Λίβανο είτε από άλλη φιλοϊρανική πολιτοφυλακή στο δυτικό Ιράκ. Οι έρευνες συνεχίζονται για να διαπιστωθεί με ακρίβεια η προέλευση και ο υπεύθυνος της επίθεσης.

Σύμφωνα με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο της Κύπρου, Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, από το περιστατικό προκλήθηκαν περιορισμένες ζημιές στη βάση, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί ή σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία της.