Ιράν και Μοσάντ βρίσκονται στο επίκεντρο ενός εντυπωσιακού παρασκηνίου που αφορά την επίθεση εναντίον του ανώτατου θρησκευτικού ηγέτη, αγιοτολάχ Σεγιέντ Αλί Χουσεϊνί Χαμενεΐ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η επιχείρηση που στόχευσε τον μακροβιότερο αρχηγό κράτους της Μέσης Ανατολής, με θητεία 37 ετών, δεν ήταν αποτέλεσμα τύχης ούτε πράξη τυφλής στρατιωτικής ισχύος. Πάνω από τριάντα διατρητικές βόμβες έπληξαν το συγκρότημα όπου πραγματοποιούνταν κρίσιμη σύσκεψη της ανώτατης ηγεσίας υπό τον Χαμενεΐ το πρωί του περασμένου Σαββάτου.

Το στοιχείο που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση δεν είναι ο όγκος των πυρομαχικών, αλλά η χειρουργική ακρίβεια με την οποία επιλέχθηκε ο στόχος. Όπως μεταδίδεται, οι επιτελείς της Μοσάντ διέθεταν πλήρη εικόνα της σύσκεψης: γνώριζαν την ακριβή ώρα έναρξης, το αντικείμενο της συζήτησης, τα πρόσωπα που συμμετείχαν και ακόμη και τη διάταξη της αίθουσας.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις στην ιρανική πλευρά, η ισραηλινή υπηρεσία πληροφοριών γνώριζε με λεπτομέρεια τη θέση του Χαμενεΐ τη στιγμή της επίθεσης. Μια τέτοια πληροφορία δεν θα μπορούσε να προκύψει μέσω δορυφόρων ή ηλεκτρονικών υποκλοπών, αλλά μόνο από ανθρώπινη πηγή με φυσική παρουσία στον χώρο. Αν οι διαρροές ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, τότε κάποιος από τον στενό κύκλο του ανώτατου ηγέτη φέρεται να μετέφερε κρίσιμες πληροφορίες στο Ισραήλ, γεγονός που εξηγεί γιατί το χτύπημα έγινε μέρα, και όχι νύχτα όπως συνηθίζεται.

Πηγές αναφέρουν ότι μετά το πλήγμα διαβιβάστηκε άμεσα οπτικό υλικό που επιβεβαίωνε τον θάνατο του ανώτατου ηγέτη. Ο πράκτορας που προσέγγισε το σημείο τράβηξε βίντεο με κινητό τηλέφωνο, δείχνοντας το χαρακτηριστικό δαχτυλίδι στο χέρι του νεκρού ως επιβεβαίωση της ταυτότητας, και έστειλε τις φωτογραφίες απευθείας στον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου. Έτσι, ο Ισραηλινός ηγέτης ενημερώθηκε πρώτος για τον θάνατο του Χαμενεΐ, πριν ακόμη οι συνεργάτες του αγιοτολάχ αντιληφθούν τι είχε συμβεί.

Ο Νετανιάχου ήταν εκείνος που ενημέρωσε στη συνέχεια τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ. Η δημόσια δήλωση του Αμερικανού ηγέτη στην πλατφόρμα Truth Social έγινε, σύμφωνα με πληροφορίες, αφού είχαν προηγηθεί ανταλλαγές αποδεικτικών στοιχείων που επιβεβαίωναν την ταυτότητα του νεκρού. Η αλληλουχία αυτή ενίσχυσε την εικόνα ότι το Ισραήλ διέθετε πλήρη και διασταυρωμένη πληροφόρηση πριν ακόμη οι ιρανικές αρχές διαμορφώσουν επίσημη θέση.

Στο επίκεντρο των υποψιών ο στρατηγός Καανί

Το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι ποιος είχε τη δυνατότητα να προσφέρει τόσο κρίσιμες πληροφορίες για τις κινήσεις του Χαμενεΐ. Στο επίκεντρο των φημών βρίσκεται ο διοικητής της Δύναμης Quds των Φρουρών της Επανάστασης, στρατηγός Ισμαήλ Καανί. Ο Καανί, διάδοχος του Κασέμ Σολεϊμανί, θεωρούνταν στενός συνεργάτης του Χαμενεΐ και βασικός διαχειριστής των εξωτερικών επιχειρήσεων του Ιράν.

Η συζήτηση γύρω από το όνομά του και το ενδεχόμενο να αποτέλεσε πληροφοριοδότη της Μοσάντ δεν στηρίζεται σε αποδείξεις, αλλά σε αλλεπάλληλες συμπτώσεις. Σε προηγούμενες ισραηλινές επιθέσεις, τόσο εντός του Ιράν όσο και στον Λίβανο, ο Καανί φέρεται να διέφυγε ελάχιστα πριν τα χτυπήματα. Μία από αυτές τις περιπτώσεις συνδέεται με το πλήγμα που σκότωσε τον ηγέτη της Χεζμπολάχ, Χασάν Νασράλα, χωρίς να περιλαμβάνει τον ίδιο στα θύματα, αν και βρισκόταν στην ίδια επιχειρησιακή ζώνη.

Οι πληροφορίες αυτές ενίσχυσαν την καχυποψία στην Τεχεράνη και τροφοδότησαν σενάρια περί διαρροής από το ανώτατο στρατιωτικό επίπεδο. Οι φήμες κορυφώθηκαν όταν κυκλοφόρησαν αναφορές πως ο Ιρανός στρατηγός τέθηκε υπό εσωτερικό έλεγχο και κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις. Αν και δεν υπήρξε επίσημη επιβεβαίωση, η συχνή αναφορά του ονόματός του σε κάθε μεγάλη επιχείρηση έχει δημιουργήσει έντονο κλίμα δυσπιστίας.

Στην πλατφόρμα X, η υπόθεση πήρε και σατιρικές διαστάσεις, με χρήστες να σχολιάζουν ειρωνικά ότι η διείσδυση της Μοσάντ είναι τόσο βαθιά, ώστε κανείς δεν μπορεί να είναι βέβαιος για την πραγματική ταυτότητα των πρωταγωνιστών.

Το μήνυμα πίσω από το πλήγμα

Πέρα από τα πρόσωπα, το ουσιαστικό ζήτημα αφορά τη φύση της σύγκρουσης. Αν πράγματι η Μοσάντ γνώριζε μέχρι και τη θέση που καθόταν ο Χαμενεΐ τη στιγμή της επίθεσης, τότε το πλήγμα ξεπερνά τα όρια μιας στρατιωτικής ενέργειας. Πρόκειται για μήνυμα στρατηγικής υπεροχής στον τομέα της πληροφόρησης και του ψυχολογικού πολέμου.

Η ικανότητα μιας ξένης υπηρεσίας να χαρτογραφεί με τέτοια ακρίβεια τις εσωτερικές διαδικασίες μιας από τις πιο κλειστές πολιτικές δομές παγκοσμίως συνιστά σοβαρό πλήγμα αξιοπιστίας για το ιρανικό καθεστώς και επανακαθορίζει τους όρους της αντιπαράθεσης στη Μέση Ανατολή.

