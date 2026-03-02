Το καθεστώς του Ιράν έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφία από την πρώτη συνεδρίαση της τριμελούς επιτροπής που ανέλαβε την εξουσία μετά τη δολοφονία του Χαμενεΐ. Στην εικόνα διακρίνεται στο κέντρο ο πρόεδρος Πεζεσκιάν, αριστερά ο πρόεδρος του Ανώτατου Δικαστηρίου Ετζεΐ και δεξιά ο Αγιατολάχ Αραφί, μέλος του Συμβουλίου των Φρουρών της Επανάστασης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε υπό συνθήκες απόλυτης μυστικότητας, καθώς το Ισραήλ έχει επανειλημμένα προειδοποιήσει, ότι αποτελεί προτεραιότητά του η εξόντωση της ιρανικής ηγεσίας, του παρελθόντος, του παρόντος και του μέλλοντος. Παρόμοια τακτική έχει ακολουθήσει και απέναντι στη Χεζμπολάχ και τη Χαμάς.

Με τη δημοσιοποίηση της συγκεκριμένης φωτογραφίας, το καθεστώς επιδιώκει να στείλει μήνυμα συνέχειας και συνοχής εν μέσω του πολέμου. Η εικόνα λειτουργεί ως συμβολική απάντηση στις φήμες περί εσωτερικών αναταράξεων και αμφισβήτησης της νέας ηγεσίας.

Παράλληλα, για πρώτη φορά η κρατική τηλεόραση του Ιράν δημοσιοποίησε φωτογραφίες από το εσωτερικό του σπιτιού όπου δολοφονήθηκε ο Χαμενεΐ. Πρόκειται για τέσσερις εικόνες από το αποκαλούμενο «σπίτι της ηγεσίας», οι οποίες παρουσιάστηκαν εκτενώς στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ο στόχος είναι ξεκάθαρος: η εξιδανίκευση του Χαμενεΐ και η προβολή του ως ταπεινού ηγέτη, πιστού στο καθήκον μέχρι την τελευταία στιγμή, παρά τις απειλές για τη ζωή του. Μέσα από αυτή την επικοινωνιακή στρατηγική, το καθεστώς επιχειρεί να συσπειρώσει τους υποστηρικτές του σε μια περίοδο που θεωρείται κρίσιμη για την επιβίωσή του απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ.

Επιστρατεύοντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, το Ιράν προσπαθεί να δείξει ότι διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης και να μειώσει τον αντίκτυπο των εικόνων από το διαλυμένο σπίτι του Χαμενεΐ, που αποτέλεσε σύμβολο της καταστροφής από τους ισραηλινούς βομβαρδισμούς στις πρώτες ημέρες του πολέμου.