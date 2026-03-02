Οι προβλέψεις της ημέρας φέρνουν εκπλήξεις, ανατροπές και απρόσμενες εξελίξεις για όλα τα ζώδια. Οι πλανητικές επιρροές εντείνουν τη διάθεση για αλλαγή, αλλά απαιτούν ψυχραιμία και σωστή διαχείριση των συναισθημάτων.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Μια εξαιρετική ευκαιρία για αλλαγή πορείας παρουσιάζεται. Όλα θα εξαρτηθούν από το πώς θα χειριστείτε το απροσδόκητο. Αν σταθείτε στα πόδια σας και προχωρήσετε με αποφασιστικότητα, θα βγείτε κερδισμένοι.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Μια ξαφνική μεταβολή σε ζητήματα καρδιάς ή σκέψης δείχνει ότι τα πράγματα δεν ακολουθούν το αρχικό σας σχέδιο. Παρακολουθήστε τις εξελίξεις αντί να πιέζετε καταστάσεις. Μην αγνοείτε τις ασυνήθιστες ιδέες που μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Το απρόβλεπτο εισβάλλει στις επαγγελματικές σας σχέσεις ή στις επαφές με τις Αρχές. Οι αλλαγές μπορεί να λειτουργήσουν υπέρ ή κατά σας. Κρατήστε την ψυχραιμία σας και ακολουθήστε τη ροή των γεγονότων.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Απρόβλεπτες εμπνεύσεις ή εξελίξεις ίσως σας αιφνιδιάσουν, ειδικά αν σχετίζονται με το εξωτερικό. Αναθεωρήστε τα σχέδιά σας όπου χρειάζεται και θα βγείτε ωφελημένοι.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Μια ξαφνική έμπνευση σάς βοηθά να δείτε μια παλιά κατάσταση με νέο μάτι. Αν κινηθείτε προσεκτικά, θα κάνετε σημαντική πρόοδο. Πιθανές ειδήσεις για οικονομικά θέματα ή μια συζήτηση με τα αδέλφια σας θα σας βάλουν σε φιλοσοφική διάθεση.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Η αλλαγή στη διάθεση επικοινωνίας ενός συνεργάτη μπορεί να σας ξαφνιάσει, αλλά δεν θα διαρκέσει. Χάρη στον Πλούτωνα, μια έντονη ερωτική συνάντηση μπορεί να αλλάξει τη ζωή σας προς το καλύτερο.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Περιμένετε εκπλήξεις μέσα στη μέρα, καθώς η ρουτίνα σας ανατρέπεται. Σύντομα όμως όλα θα εξομαλυνθούν. Οι απρόσμενες επιρροές ίσως αποκαλύψουν μελλοντικές ευκαιρίες.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Αν και θα υπάρξουν εμπόδια, τα μακροπρόθεσμα οφέλη είναι σημαντικά. Απρόβλεπτα γεγονότα μπορεί να αλλάξουν τη ροή των ημερών σας. Εάν έχετε τάση για ρίσκο, προσέξτε πότε πρέπει να σταματήσετε.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις σήμερα δεν είναι το δυνατό σας σημείο. Διατηρήστε ευελιξία και αποφύγετε τις συγκρούσεις. Στα οικογενειακά, η ένταση ίσως προέρχεται από κοντινό πρόσωπο.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Μερικές ιδέες μπορεί να σας αναστατώσουν. Προσέξτε ιδιαίτερα αν οδηγείτε και κρατήστε τις ρυθμίσεις σας ευέλικτες, καθώς πιθανόν να χρειαστούν αλλαγές την τελευταία στιγμή.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Ανακοινώσεις ή εκπλήξεις μπορεί να βελτιώσουν την οικονομική ή καθημερινή σας κατάσταση. Κάντε τα πράγματα ήρεμα και δημιουργικά, χωρίς υπερβολικό άγχος. Οι μικρές δυσκολίες θα περάσουν γρήγορα.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Σήμερα μπορεί να αλλάξετε γνώμη ή κατεύθυνση αρκετές φορές. Προσέξτε τις αναταραχές που θα προκύψουν, καθώς οι εξελίξεις στη ζωή σας δεν θα αργήσουν να φανούν. Να είστε ενθουσιασμένοι, αλλά αποφύγετε την ανυπομονησία.