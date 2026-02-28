Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Σήμερα είναι μια καλή μέρα για να ρυθμίσετε τα τρέχοντα θέματα της οικογένειάς σας. Αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι, μπορείτε να περάσετε αρκετή ώρα μαζί τους παίζοντας ή κάνοντας κάποια δημιουργική δραστηριότητα. Οι άντρες, αν πιάνουν τα χέρια τους, μπορούν να κάνουν κάποιες τεχνικές εργασίες, όπως η επισκευή μιας βρύσης στην κουζίνα που στάζει.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Μπορείτε να προβάλετε με σθένος τα επιχειρήματά σας σε όποια συζήτηση και αν συμμετάσχετε, γιατί δεν θα μείνετε στιγμή χωρίς υποστήριξη. Προσοχή, όμως, γιατί κάποιοι υποστηρικτές μπορεί να περιμένουν κάτι σε αντάλλαγμα. Αν θέλετε να ξεφύγετε, πηγαίνετε μια βόλτα μαζί με την οικογένειά σας ή κανονίστε να φάτε μαζί τους σε κάποιο εστιατόριο.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Το να είστε καλά διαβασμένοι σήμερα, αν πρόκειται να συμμετάσχετε σε μια συνάντηση με συνεργάτες, είναι υψίστης σημασίας – ας είναι και Σαββατοκύριακο. Αν έχετε επιλέξει ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης προκειμένου να ικανοποιήσετε έναν μεγάλο στόχο, τηρήστε το και μην παρεκκλίνετε γιατί θα αντιμετωπίσετε επιπρόσθετες δυσκολίες. Προσπαθήστε να βελτιώσετε τη διατροφή σας και αν παίρνετε κάποια φάρμακα μην τα καθυστερήσετε.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Προσπαθήστε να στηριχτείτε στη διαίσθησή σας αν βρεθείτε μπροστά σε ένα δίλημμα. Δεν θέλετε να έρχεστε σε σύγκρουση με τα αγαπημένα σας πρόσωπα και γι’ αυτό κάνετε υποχωρήσεις. Αν νιώσετε ότι φτάσατε στα όριά σας και δεν μπορείτε να κρατηθείτε άλλο, προτιμήστε να αποχωρήσετε από μια παρέα, παρά να μείνετε και να καταλήξετε να καβγαδίζετε.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Ναι μεν το σπίτι σας το νιώθετε σαν φρούριό σας, αλλά προσπαθήστε να μην το μετατρέψετε σε φυλακή και μείνετε καθηλωμένοι μέσα όλο το Σαββατοκύριακο. Κανονίστε να βγείτε και να διασκεδάσετε και αν σας έχουν καλέσει σε κάποιο πάρτι, ντυθείτε όμορφα και πηγαίνετε. Εχετε τα μάτια σας ανοιχτά γιατί κάποιος από το περιβάλλον σας ενδέχεται να χρειάζεται τη βοήθειά σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Το τελευταίο διάστημα νιώθετε πως είστε λίγο αποκομμένοι από το φιλικό σας περιβάλλον και αυτό σας προκαλεί δυσάρεστα συναισθήματα. Μη χάνετε την ελπίδα σας γιατί είναι μια προσωρινή κατάσταση. Οι παντρεμένοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί με τον σύντροφό τους γιατί κάποια αψιμαχία μπορεί να προκαλέσει μεγαλύτερα προβλήματα και να φτάσει μέχρι και σε καβγά.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Το τελευταίο διάστημα αισθάνεστε πως δεν κάνετε κάτι παραγωγικό και έχετε αναλωθεί στη ρουτίνα σας. Αν θέλετε πραγματικά να κάνετε τη διαφορά, μπορείτε να προσφέρετε εθελοντική εργασία σε κάποια φιλανθρωπική οργάνωση. Διαφορετικά, δείτε ποια πρόσωπα από το φιλικό σας περιβάλλον είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση και δώστε τους ένα χέρι βοηθείας.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Αν και από τη φύση σας είστε καχύποπτα όντα, είναι πια καιρός να αφήσετε στην άκρη τις αμφιβολίες σας και να δείξετε επιτέλους εμπιστοσύνη σε όσους το αξίζουν. Δηλαδή τους στενούς συγγενείς σας, τους αγαπημένους σας φίλους και τους καλούς συναδέλφους. Δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη να ανοιχτείτε, αλλά δοκιμάστε το.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Σήμερα όλα τα προβλήματά σας φαίνονται πιο προσιτά αφού επιτέλους έχετε ξεπεράσει τον πανικό σας και έχετε ηρεμήσει σημαντικά. Αφού πήρατε λοιπόν τα πάνω σας, σκεφτείτε με καθαρό μυαλό τις επόμενες κινήσεις σας. Θα δείτε που στο τέλος το μόνο πράγμα που μπορεί να χρειαστεί είναι μερικές χρήσιμες πληροφορίες ή ένας έμπειρος σύμβουλος.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Οσο πεισματάρηδες και να είστε, πρέπει να μάθετε να βάζετε και λίγο νερό στο κρασί σας αφού μπλέκεστε συνεχώς σε καβγάδες. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση για πολύ, αφού σιγά σιγά οι άλλοι σας κάνουν στην άκρη και στο τέλος θα βρεθείτε εντελώς μόνοι σας. Πριν βάλετε τις φωνές, σκεφτείτε πού ίσως έχετε άδικο.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Δεν έχετε ιδιαίτερη ενέργεια σήμερα, αφού όλη η κούραση της εβδομάδας σάς βγαίνει τώρα. Μείνετε λοιπόν μέσα και προσπαθήστε να φορτίσετε και πάλι τις μπαταρίες σας. Αν δεν θέλετε να μείνετε μόνοι, καλέστε κάποιους φίλους να έρθουν για να δείτε καμιά ταινία ή να παραγγείλετε φαγητό και να φάτε παρέα. Ετσι, θα περάσετε μια ήσυχη βραδιά με καλή διάθεση.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Τα πράγματα πάνε τέλεια για σας σήμερα. Εχετε τον έλεγχο όλων των καταστάσεων γύρω σας και σφύζετε από ενέργεια. Οταν χειρίζεστε ωστόσο κάποιο αιχμηρό αντικείμενο, προσπαθήστε να πάρετε όλα τα μέτρα ασφαλείας γιατί ενδέχεται να έχετε κάποιο μικροατύχημα και να τραυματιστείτε. Αν χρειαστεί να οδηγήσετε, να είστε 100% συγκεντρωμένοι στον δρόμο και σε καμία περίπτωση να μην τρέχετε.