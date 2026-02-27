Ημερήσιες προβλέψεις ζωδίων για σήμερα, με έμφαση στις σχέσεις, τα οικονομικά και την προσωπική ισορροπία. Διαβάστε πώς επηρεάζονται οι Ιχθύες, ο Κριός, ο Ταύρος και τα υπόλοιπα ζώδια από τις τρέχουσες αστρολογικές συνθήκες.

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Αν βρείτε τοίχο, ιδίως από άτομα με εξουσία, αντιμετωπίστε την κατάσταση. Ωστόσο, μην παραφορτώνετε τον εγκέφαλό σας. Δεν είναι ώρα να ανακινήσετε σημαντικά θέματα στο γραφείο. Με το πάσο σας, δείτε τι συμβαίνει και μείνετε έξω από ξαφνικά παιχνίδια εξουσίας.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Θα υπάρξουν απρόβλεπτες εξελίξεις στα παρασκήνια. Επειδή θα σας πιάσει ένας πανικός, σκεφτείτε καλά πριν ενεργήσετε και ακολουθήστε τους δικούς σας ρυθμούς. Οι ενέργειές σας έτσι δεν φαίνεται να σας βγάζουν πουθενά. Περίγυρος, πεθερικά ή ξένοι σας βλέπουν με περίεργο μάτι. Συμφιλιωθείτε άμεσα μαζί τους.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Σήμερα η ατζέντα έχει πιέσεις για να πετύχετε τους στόχους σας. Τα οικονομικά ζητήματα θα είναι τα πιο φλέγοντα. Έτσι πρέπει να αυτοσχεδιάσετε για να βγάλετε άκρη. Κάποια βέβαια μπορεί να μην είναι επιλύσιμα. Μην ξεχνάτε πως δεν είναι μέρα για να αναμίξετε φιλία και χρήματα.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Εργασία και οικογενειακή ζωή συγκρούονται. Η ευθύνη μπορεί να κρατήσει κάποιον κοντά σε σας πολύ απασχολημένο. Γι’ αυτό, εργαστείτε μαζί του. Είναι σημαντικό να σπάσετε τα παλιά πρότυπα που έχετε θέσει και να προσπαθήσετε να βρείτε νέες λύσεις σε παλιά προβλήματα.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Υπάρχει σύγχυση ή αβεβαιότητα, αφού τα πράγματα που έχετε κάνει φαίνεται να μην σας οδηγούν πουθενά. Ωστόσο, μπορεί να βρίσκεστε στην αρχή μιας μεταβατικής περιόδου σε σχέση με τις πεποιθήσεις σας. Τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα σε εξωτερικούς κύκλους από εσάς μπορεί να έχουν σημαντική επιρροή για το πού θα καταλήξετε.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Ψάχνετε για ξεκούραση ή χαλάρωση σήμερα; Τότε θα διαπιστώσετε ότι πρέπει να είστε συνεχώς στους δρόμους. Η Σελήνη σας κληρονομεί μεγαλύτερες ευθύνες ή έναν στόχο για να πετύχετε. Οι αδέσμευτοι Παρθένοι θα έχετε πέραση σήμερα· μείνετε συγκεντρωμένοι και δεν θα χάσετε.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Έντονα συναισθήματα ξυπνούν σήμερα. Τα οικονομικά σάς απασχολούν περισσότερο από ποτέ γιατί έχετε κάνει πολλές δαπάνες. Κόψτε τις πιστωτικές κάρτες πριν να είναι αργά. Μείνετε κοντά στους αγαπημένους σας· έτσι θα αποφύγετε τις απογοητεύσεις. Αν νιώσετε κάποιες πιέσεις, μην υποκύψετε.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η ένταση φωλιάζει στον χώρο εργασίας. Τα έξοδα μετακίνησης, οι επικοινωνίες και τα χρονοδιαγράμματα τίθενται υπό μεγάλη πίεση. Βάλτε την απογοήτευσή σας στην άκρη και αφήστε τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους. Μην ασκήσετε πάρα πολύ σκληρή κριτική. Να είστε προσεκτικοί όταν είστε γύρω από το νερό ή χημικές ουσίες.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Κρατήστε το πόδι σας στο φρένο και όχι στο γκάζι. Υπάρχουν προβλήματα που αφορούν χρήματα, τρόπο ζωής ή παιδιά και θα σας απασχολήσουν αρκετά. Το σημαντικό είναι να αποδείξετε ότι έχετε υπομονή και αυτοσυγκράτηση.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Είτε γιατί οι οικογενειακές σας σχέσεις δεν είναι στα καλύτερά τους, είτε γιατί εσείς τα βρήκατε μπαστούνια στη δουλειά, η ατμόσφαιρα στο σπίτι σας είναι ηλεκτρισμένη. Εάν τα προβλήματα είναι συναισθηματικά, ίσως να χρειαστείτε περισσότερο χρόνο να τα επεξεργαστείτε.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Θα βρείτε τον εαυτό σας αντιμέτωπο μ’ έναν τοίχο. Η επικοινωνία σας θα εμποδίζεται από ανθρώπους που απλά δεν έχουν όρεξη να σας ακούσουν και σας αλλάζουν τα σχέδια την τελευταία στιγμή. Μην μπείτε στον κόπο να τους απαντήσετε ανάλογα, αφού οι προσπάθειές σας θα πέσουν στο κενό.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Νιώθετε σαν να σας σπρώχνουν προς τα εμπρός, αλλά καλό είναι να κρατάτε αντίσταση. Προσπαθήστε να διαβάσετε πρώτα τις καταστάσεις, αφού μπορεί να μην είναι όλα όπως φαίνονται. Δεν βλέπετε τα πράγματα καθαρά. Μείνετε έξω από ξαφνικά παιχνίδια εξουσίας, ιδιαίτερα με φίλους και χρήματα.