Τα ζώδια φέρνουν σήμερα έντονη ενέργεια, δημιουργικότητα αλλά και την ανάγκη για αυτοσυγκράτηση. Οι πλανητικές επιρροές κινητοποιούν συναισθήματα και σχέσεις, προσφέροντας ευκαιρίες αλλά και μικρές προκλήσεις στην επικοινωνία και τη συμπεριφορά.

ΚΡΙΟΣ (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η ημέρα είναι γεμάτη έμπνευση και νέες ιδέες. Ξαφνικές λύσεις σε παλιά προβλήματα μπορεί να προκύψουν, δίνοντάς σας ώθηση να αλλάξετε τρόπο σκέψης. Αξιοποιήστε τη δημιουργικότητα και δείτε τα πράγματα από διαφορετική σκοπιά.

ΤΑΥΡΟΣ (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Εμφανίζονται νέες ευκαιρίες που σχετίζονται με τις προσωπικές σας προτεραιότητες. Ένα όνειρο μπορεί να γίνει πραγματικότητα, αρκεί να παραμείνετε προσγειωμένοι ώστε να το διαχειριστείτε σωστά και αποτελεσματικά.

ΔΙΔΥΜΟΙ (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Ο Ερμής σας ενθαρρύνει να λύσετε εκκρεμότητες και να αντιμετωπίσετε με ψυχραιμία τα προβλήματα. Αποφύγετε τη νευρικότητα και τις εντάσεις. Οι οικογενειακές σχέσεις χρειάζονται προσοχή, καθώς υπάρχει μια τάση για μικρές παρεξηγήσεις.

ΚΑΡΚΙΝΟΣ (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Η Αφροδίτη σας κάνει πιο ανεξάρτητους, αλλά και λιγότερο κοινωνικούς. Θέλετε να αποφύγετε υποχρεώσεις και διαδικασίες, κάτι που ίσως προκαλέσει δυσαρέσκεια στο επαγγελματικό περιβάλλον. Κρατήστε ισορροπίες και αποφύγετε την αλαζονεία.

ΛΕΩΝ (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Η Αφροδίτη αυξάνει τη ρομαντική σας διάθεση και ενισχύει τον ερωτισμό. Αν είστε σε σχέση, η ανάγκη για εγγύτητα γίνεται πιο έντονη. Αν όχι, ίσως κάνετε σήμερα την πρώτη κίνηση προς ένα πρόσωπο που σας ελκύει.

ΠΑΡΘΕΝΟΣ (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Η Σελήνη σας βοηθά να διεκδικήσετε όσα χρειάζεστε και να εκφράσετε καθαρά τις επιθυμίες σας. Η επικοινωνία είναι το δυνατό σας σημείο σήμερα. Είστε έτοιμοι για δράση, πνευματική εργασία και νέες προκλήσεις.

ΖΥΓΟΣ (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Πιθανές παρεξηγήσεις με φίλους ή άτομα του περιβάλλοντός σας φέρνουν εντάσεις. Αν νιώθετε ότι δεν σας εκτιμούν όσο θα θέλατε, εκφράστε το ήρεμα. Θυμηθείτε πως η ισορροπία είναι πάντα το δυνατό σας σημείο.

ΣΚΟΡΠΙΟΣ (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Οι κοινωνικές υποχρεώσεις δεν σας ενθουσιάζουν σήμερα. Αν και οι φίλοι σας επιδιώκουν να σας δουν, εσείς χρειάζεστε ξεκούραση. Προσπαθήστε να βρείτε τη χρυσή τομή ανάμεσα στην κοινωνικότητα και την ανάγκη για απομόνωση.

ΤΟΞΟΤΗΣ (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Ο ιδεαλισμός και η φαντασία σας βρίσκονται στο απόγειό τους. Νιώθετε έμπνευση και διάθεση να δημιουργήσετε. Είναι μια ευνοϊκή στιγμή για να δείτε τα πράγματα με νέο μάτι και να αναζητήσετε πρωτότυπες λύσεις.

ΑΙΓΟΚΕΡΩΣ (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Η ημέρα προσφέρεται για χαλάρωση και ανασύνταξη. Αν ταξιδεύετε ή βρίσκεστε σε διακοπές, απολαύστε κάθε στιγμή. Ακόμα κι αν είστε στην καθημερινότητα, θα βρείτε τρόπους να δείτε τη ζωή πιο θετικά.

ΥΔΡΟΧΟΟΣ (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Η Αφροδίτη ενισχύει τις συναισθηματικές και ερωτικές σας διαθέσεις. Θέλετε να μοιραστείτε βαθύτερα συναισθήματα και να έρθετε πιο κοντά με το ταίρι σας. Παλιές σκέψεις ίσως αναδυθούν και σας αναστατώσουν, αλλά προσφέρουν ευκαιρία για ουσιαστική επανασύνδεση.

ΙΧΘΥΕΣ (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αισθάνεστε δραστήριοι και σίγουροι, αλλά η υπομονή σας δοκιμάζεται απέναντι στις ανάγκες των άλλων. Μην αντιδράτε απότομα αν κάποιος δεν δίνει σημασία στη γνώμη σας. Θυμηθείτε πως δεν μπορούν όλοι να συμβαδίσουν με τους γρήγορους ρυθμούς σας.