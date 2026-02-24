Ζώδια σήμερα: Η αστρολογική πρόβλεψη της ημέρας φέρνει έντονες εξελίξεις, νέες προοπτικές και συναισθηματικές ανακατατάξεις για κάθε ζώδιο.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου): Αν δώσετε τώρα τον καλύτερο εαυτό σας, σημαντική επιτυχία θα ακολουθήσει. Οι επικοινωνιακές σας ικανότητες είναι σε άνοδο και αυτή είναι εξαιρετική στιγμή για να εκφράσετε τα επιχειρήματά σας. Μην απορρίψετε κοινωνικές προσκλήσεις – μπορεί να φέρουν θετικές εξελίξεις.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου): Καθώς η Σελήνη συναντά τον Ποσειδώνα, παράξενες εξελίξεις σηματοδοτούν ένα νέο ξεκίνημα με ελπίδες και όνειρα. Ωστόσο, αποφύγετε τα πείσματα και ακολουθήστε τη ροή των πραγμάτων. Το διαφορετικό μπορεί να αποδειχθεί ευεργετικό.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου): Οι αλλαγές στις επαγγελματικές σχέσεις δικαιολογούνται από τη Νέα Σελήνη που συναντά τον Ποσειδώνα στον 10ο οίκο σας. Ορισμένα ζητήματα μπορεί να φουντώνουν ή να σβήνουν ανάλογα με τις περιστάσεις. Παρακολουθήστε προσεκτικά τις αντιδράσεις των προϊσταμένων σας.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου): Η Νέα Σελήνη φέρνει την ανάγκη να αλλάξετε το σκεπτικό σας. Μπορεί να έρθει απρόσμενα η επιφώτιση που ζητούσατε. Δείτε με θετική ματιά τη νέα προοπτική που ανοίγεται μπροστά σας.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου): Το ενδιαφέρον στρέφεται στα οικονομικά σας, με πιθανή μια απρόσμενη στροφή στις συνθήκες. Μια ευκαιρία μπορεί να προκύψει από το πουθενά, δίνοντάς σας τη δυνατότητα να κατανοήσετε βαθύτερα τη φύση σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου): Η ημέρα σηματοδοτεί το τέλος εκκρεμοτήτων και ανταμείβει τους κόπους σας. Οι επαγγελματικές επαφές είναι ευνοϊκές και μπορεί να αποδειχθούν καρποφόρες. Είναι κατάλληλη στιγμή για να αξιολογήσετε τη θέση σας στον χώρο εργασίας.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου): Δεσμευτείτε σε μια νέα αρχή ή σε διαφορετική προσέγγιση στα ζητήματά σας. Η καλλιτεχνική σας πλευρά ενεργοποιείται δυναμικά, ενώ θέματα υγείας χρειάζονται προσοχή, καθώς μπορεί να επηρεάσουν την επαγγελματική ζωή.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου): Νέα ενδιαφέροντα και πιο ελκυστικές δραστηριότητες έχουν προτεραιότητα. Έτσι, θα ανανεωθείτε και θα βρείτε νέες δυνάμεις. Αν έχετε παιδιά, δείξτε προσοχή στις πρωτοβουλίες τους. Ο έρωτας μπορεί να ανθίσει ή να χαθεί απρόσμενα.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου): Η Σελήνη φέρνει δραματικές εξελίξεις στη συναισθηματική ή οικογενειακή ζωή. Οι αλλαγές μπορεί να είναι θετικές ή ανατρεπτικές, αλλά σίγουρα δεν θα περάσουν απαρατήρητες. Το σπίτι ίσως είναι σήμερα πιο ζωηρό από ό,τι συνήθως.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου): Ένα ιδιαίτερο άτομο επηρεάζει τον τρόπο σκέψης σας και σας ωθεί να δείτε τη ζωή διαφορετικά. Προκύπτουν απρόσμενες εξελίξεις στην επικοινωνία ή στα ταξιδιωτικά σχέδια, που μπορεί να σας οδηγήσουν σε νέες εμπειρίες.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου): Οι οικονομικές αλλαγές ίσως είναι δύσκολο να ερμηνευτούν, όμως σας ωθούν να βελτιώσετε τις συνήθειές σας. Αναλάβετε πρωτοβουλίες και ακούστε με προσοχή τις συμβουλές που σας δίνονται – μπορεί να αποδειχθούν πολύτιμες.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου): Οι πράξεις σας σήμερα θα έχουν μακροχρόνιες συνέπειες, επομένως σκεφτείτε καλά πριν πάρετε αποφάσεις. Στις σχέσεις με αγαπημένα πρόσωπα προκύπτουν ευθύνες που δεν μπορείτε να αγνοήσετε. Δώστε στον εαυτό σας χρόνο για να σταθμίσει επιλογές που άλλοι θα ήθελαν να πάρετε, καθώς η δημιουργικότητά σας βρίσκεται στα ύψη.