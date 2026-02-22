Ζώδια και εβδομαδιαίες προβλέψεις: Η νέα εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα, συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν το τοπίο και ευκαιρίες που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Τα συναισθήματα βαθαίνουν, τα επαγγελματικά απαιτούν ταχύτητα και οι σχέσεις δοκιμάζονται αλλά και δυναμώνουν. Δες τι επιφυλάσσουν τα άστρα για το δικό σου ζώδιο.

Κριός

Η εβδομάδα σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες και να δείξεις τόλμη. Στα επαγγελματικά ανοίγεται μια ευκαιρία που μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα σου.

Στα αισθηματικά, μια ειλικρινής κουβέντα λύνει παρεξηγήσεις, ενώ στα οικονομικά χρειάζεται προσοχή σε παρορμητικές αγορές.

Ταύρος

Επικεντρώνεσαι στην ασφάλεια και τη σταθερότητα που τόσο εκτιμάς. Μια θετική οικονομική εξέλιξη σε ανακουφίζει και σου δίνει αίσθημα σιγουριάς.

Στον έρωτα, η ζήλια μπορεί να προκαλέσει εντάσεις, οπότε κράτα χαμηλούς τόνους και απόφυγε παρεξηγήσεις.

Δίδυμοι

Η επικοινωνία βρίσκεται στο επίκεντρο, με συναντήσεις και προτάσεις που φέρνουν εξελίξεις και ενθουσιασμό. Πρόσεξε μόνο να μην υποσχεθείς περισσότερα απ’ όσα μπορείς να τηρήσεις.

Ένα φλερτ ενδέχεται να πάρει πιο σοβαρή τροπή και να σε αιφνιδιάσει θετικά.

Καρκίνος

Η εβδομάδα σε ωθεί να βάλεις όρια και να προστατεύσεις τον χρόνο σου. Στη δουλειά, η σωστή οργάνωση θα σε βοηθήσει να αποφύγεις το άγχος.

Στα προσωπικά, ένα πρόσωπο από το παρελθόν επανεμφανίζεται, ξυπνώντας συναισθήματα και αναμνήσεις.

Λέων

Η λάμψη σου δεν περνά απαρατήρητη, καθώς έρχεται επαγγελματική αναγνώριση που ανεβάζει τη διάθεσή σου και ενισχύει την αυτοπεποίθηση.

Στον έρωτα, οι δεσμευμένοι απολαμβάνουν όμορφες στιγμές, ενώ οι ελεύθεροι έχουν μπροστά τους ενδιαφέρουσες γνωριμίες.

Παρθένος

Οι λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά αυτή την εβδομάδα. Μην αφήνεις μικροπράγματα να επηρεάζουν τη διάθεσή σου.

Οικονομικά ζητήματα χρειάζονται σωστή διαχείριση, ενώ στα αισθηματικά είναι η στιγμή να ανοιχτείς συναισθηματικά χωρίς φόβο.

Ζυγός

Η ανάγκη για ισορροπία και καθαρές αποφάσεις κυριαρχεί. Μια επαγγελματική συνεργασία δοκιμάζεται και ίσως χρειαστεί επαναπροσδιορισμό.

Στα προσωπικά, ένα ξεκαθάρισμα θα σε ανακουφίσει και θα φέρει ηρεμία στις σχέσεις σου.

Σκορπιός

Έντονα συναισθήματα και πάθος χαρακτηρίζουν τις ημέρες σου. Πρόσεξε εντάσεις στη δουλειά και πιθανές διαφωνίες με συνεργάτες.

Στον έρωτα, η ειλικρίνεια θα σε φέρει πιο κοντά στο ταίρι σου και θα ενισχύσει τη σχέση σας.

Τοξότης

Νέα σχέδια και μετακινήσεις βρίσκονται στο προσκήνιο. Μια ευκαιρία για επαγγελματική εξέλιξη ανοίγει μπροστά σου.

Στα αισθηματικά, άφησε τον αυθορμητισμό να σε οδηγήσει σε εμπειρίες που θα θυμάσαι.

Αιγόκερως

Επικεντρώνεσαι στους στόχους σου με αποφασιστικότητα και ρεαλισμό. Μια οικονομική συμφωνία απαιτεί προσεκτική αξιολόγηση πριν τη δέσμευση.

Στα προσωπικά, αφιέρωσε περισσότερο χρόνο στο ταίρι σου για να διατηρήσεις τη συναισθηματική σύνδεση.

Υδροχόος

Η εβδομάδα φέρνει ανατροπές αλλά και ευχάριστες εκπλήξεις. Μια νέα συνεργασία μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα κερδοφόρα.

Στον έρωτα, μην φοβηθείς να εκφράσεις όσα νιώθεις και να δείξεις τη ζεστασιά σου.

Ιχθύες

Η διαίσθησή σου βρίσκεται στο απόγειό της και μπορεί να σε καθοδηγήσει σωστά σε οικονομικά και επαγγελματικά ζητήματα.

Στα αισθηματικά, η εβδομάδα φέρνει ρομαντισμό και τρυφερότητα που ανανεώνουν τη σχέση σου και ενισχύουν την εμπιστοσύνη.