Η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη από την εκπομπή «Buongiorno» παρουσιάζει τις προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια.
Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου – Τι λένε τα άστρα για τον έρωτα και την καριέρα
Ωροσκόπιο για σήμερα: Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια δίνουν έμφαση στην ψυχραιμία, την επικοινωνία και τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν γίνεται πάντα να περνάει το δικό σας. Σταματήστε τη γκρίνια και την προσπάθεια επιβολής της γνώμης σας στους άλλους. Κατευθύνετε την ενέργειά σας […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της μέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη από την εκπομπή «Buongiorno» παρουσιάζει τις προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, κάθε ζώδιο έχει τη δική του ευνοϊκή στιγμή, αλλά και σημεία προσοχής, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Η Βίκυ Παγιατάκη αναλύει τις αστρολογικές επιρροές της ημέρας […]
Ζώδια σήμερα: Παρασκήνιο, διαίσθηση και εσωτερικές μεταπτώσεις
Η σημερινή ημέρα φέρνει εναλλαγές διάθεσης, ανάγκη για εσωτερική ισορροπία και προσεκτικούς χειρισμούς σε επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα. Κάποια ζώδια καλούνται να εμπιστευτούν το ένστικτό τους, άλλα να κρατήσουν αποστάσεις από εντάσεις και παρασκηνιακές κινήσεις. Η διαίσθηση και η ψυχραιμία θα είναι τα βασικά «εργαλεία» για να κυλήσει ομαλά η μέρα. Κριός (21 Μαρτίου – […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της μέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Με την έμπειρη ματιά της, η Βίκυ Παγιατάκη αναλύει τις πλανητικές επιρροές και δίνει καθοδήγηση για θέματα που αφορούν την εργασία, τις σχέσεις και την προσωπική ισορροπία. Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας – Τι να περιμένετε
Η σημερινή ημέρα έρχεται με δυναμικές όψεις και μικρές ανατροπές που μπορεί να αλλάξουν τη διάθεση και τα σχέδιά μας. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί τις αποφάσεις, αλλά απαιτεί ψυχραιμία σε συζητήσεις και προσοχή στα οικονομικά. Άλλοι θα χρειαστεί να δείξουν ευελιξία σε επαγγελματικά ζητήματα, ενώ κάποιοι θα βρουν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν συναισθηματικές εκκρεμότητες. […]