Η σημερινή ημέρα έρχεται με δυναμικές όψεις και μικρές ανατροπές που μπορεί να αλλάξουν τη διάθεση και τα σχέδιά μας. Η ενέργεια της ημέρας ευνοεί τις αποφάσεις, αλλά απαιτεί ψυχραιμία σε συζητήσεις και προσοχή στα οικονομικά. Άλλοι θα χρειαστεί να δείξουν ευελιξία σε επαγγελματικά ζητήματα, ενώ κάποιοι θα βρουν την ευκαιρία να ξεκαθαρίσουν συναισθηματικές εκκρεμότητες. […]