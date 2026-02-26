Η μέρα κινείται σε δύο ταχύτητες για τα ζώδια, με πρωινή διάθεση πιο ήπια και βραδινές ώρες που φέρνουν εντάσεις, συναισθηματικές αποκαλύψεις αλλά και αποφάσεις για νέα ξεκινήματα. Οι σχέσεις, τα οικονομικά και οι προσωπικές ισορροπίες βρίσκονται στο επίκεντρο, ενώ η ανάγκη για σταθερότητα συγκρούεται με την επιθυμία για αλλαγή.

Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Η Σελήνη στο τέλος της ημέρας φέρνει έντονες μεταβολές στη διάθεση και στα συναισθήματά σας. Ίσως νιώσετε αβεβαιότητα ή δισταγμό, όμως το σεληνιακό φως θα σας εμπνεύσει. Από εκεί και πέρα, θα βάλετε το πόδι στο γκάζι για νέα ξεκινήματα.

Ταύρος (20 Απριλίου – 20 Μαΐου). Η σημερινή μέρα είναι ιδιαίτερα ρευστή, γι’ αυτό φροντίστε να ολοκληρώσετε τις υποχρεώσεις σας από νωρίς. Όσο περνά η ώρα, κάντε ένα βήμα πίσω και χαλαρώστε. Είναι η κατάλληλη στιγμή για απολογισμό και εσωτερική ισορροπία.

Δίδυμοι (21 Μαΐου – 21 Ιουνίου). Θα αισθανθείτε την ανάγκη να ολοκληρώσετε κάτι που έχετε αφήσει στη μέση. Μπορεί να υπάρξουν καθυστερήσεις σε ραντεβού ή επαγγελματικές υποθέσεις. Φροντίστε να κάνετε κάτι που θα σας προσφέρει ένταση και αδρεναλίνη, απαραίτητα στοιχεία για το ζώδιό σας.

Καρκίνος (22 Ιουνίου – 22 Ιουλίου). Ένα μέρος της ημέρας ίσως αφιερωθεί στο να τακτοποιήσετε εκκρεμότητες. Αργότερα, το καθήκον θα σας καλέσει ξανά. Οι ευθύνες, είτε επαγγελματικές είτε οικογενειακές, δεν θα σας αφήσουν πολλά περιθώρια για ξεκούραση.

Λέων (23 Ιουλίου – 22 Αυγούστου). Οι απαντήσεις στα προβλήματά σας βρίσκονται μέσα σας. Υπάρχει μια αίσθηση ανησυχίας στην ατμόσφαιρα, όμως αν διεκδικήσετε την ελευθερία σας, θα νιώσετε ανακούφιση. Μην αφήσετε κανέναν να περιορίσει την ανεξαρτησία σας.

Παρθένος (23 Αυγούστου – 23 Σεπτεμβρίου). Σήμερα βιώνετε ένα τέλος και μια νέα αρχή σε συναισθηματικό επίπεδο. Μπορεί να επηρεαστείτε βαθιά ή να αποφασίσετε να προχωρήσετε μπροστά. Ο Ερμής συνεργάζεται με τον Δία και σας καθοδηγεί στο σωστό μέρος, τη σωστή στιγμή.

Ζυγός (24 Σεπτεμβρίου – 23 Οκτωβρίου). Η μέρα ξεκινά με εστίαση στα πρακτικά ζητήματα και στις λεπτομέρειες που χρειάζονται προσοχή. Αργότερα, στρέψτε το ενδιαφέρον σας στα συναισθηματικά. Μοιραστείτε στιγμές με τον σύντροφό σας ή έναν στενό συνεργάτη και απολαύστε τη συντροφικότητα.

Σκορπιός (24 Οκτωβρίου – 22 Νοεμβρίου). Η Σελήνη φέρνει ένταση στις σχέσεις με τα κοντινά σας πρόσωπα. Το πάθος κυριαρχεί και τα φλερτ μπορεί να εξελιχθούν ή να σβήσουν εξίσου εύκολα. Οι αδέσμευτοι έχουν σήμερα ευκαιρίες για ενδιαφέρουσες γνωριμίες.

Τοξότης (23 Νοεμβρίου – 21 Δεκεμβρίου). Ήρθε η ώρα να κλείσετε εκκρεμότητες και να τακτοποιήσετε ό,τι έχετε αφήσει πίσω. Μην αφήσετε την πίεση να σας εκνευρίσει, γιατί έτσι θα δυσκολέψετε τον εαυτό σας. Στις σχέσεις σας δείξτε κατανόηση και διαλλακτικότητα.

Αιγόκερως (22 Δεκεμβρίου – 19 Ιανουαρίου). Ο Κρόνος φέρνει πολλές συζητήσεις, αλλά λίγη δράση. Το οικογενειακό περιβάλλον ίσως σας πιέσει με παράπονα ή απαιτήσεις. Αποφύγετε την ανάμειξη τρίτων και αντιμετωπίστε τα ζητήματα με λογική και αποφασιστικότητα.

Υδροχόος (20 Ιανουαρίου – 18 Φεβρουαρίου). Στο σπίτι επικρατεί ένταση που δύσκολα κρύβεται. Ίσως η ρουτίνα ή τα απωθημένα να δημιουργούν παρεξηγήσεις. Κάντε ένα διάλειμμα, πάρτε αποστάσεις και οργανώστε τις σκέψεις σας για να επανέλθει η ηρεμία.

Ιχθύες (19 Φεβρουαρίου – 20 Μαρτίου). Αν και η μέρα ξεκινά ευχάριστα, η προσγείωση το βράδυ μπορεί να αποδειχθεί κάπως ανώμαλη. Ειδικά αν χρειαστεί να αντιμετωπίσετε τον σύντροφο ή τον/την σύζυγό σας. Οι σκέψεις σας στρέφονται στα οικονομικά και στα έσοδά σας· κινηθείτε με βάση ό,τι είναι σταθερό και ασφαλές.