Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης δήλωσε ότι από το πρωί βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους, στο πλαίσιο της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ υπό την προεδρία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στο Μέγαρο Μαξίμου έπειτα από την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Όπως τόνισε, «ήδη, από το πρωί, βρισκόμαστε σε διαρκή επαφή και συντονισμό με συμμάχους και εταίρους έτσι ώστε να αναπτύξουμε μία κοινή γραμμή. Προτεραιότητα και βασικό μας μέλημα είναι η προστασία των Ελλήνων πολιτών που βρίσκονται στις περιοχές αυτές».

Ο κ. Γεραπετρίτης επισήμανε ότι «ήδη, λειτουργούν στις διπλωματικές μας αποστολές τηλεφωνικές γραμμές έτσι ώστε να μπορούν να απευθύνονται όλοι οι πολίτες». Παράλληλα, κάλεσε τους Έλληνες που βρίσκονται στην περιοχή να παραμένουν σε ασφαλή τόπο και να ακολουθούν τις οδηγίες των οικείων πρεσβειών.

«Εάν απαιτηθεί, η Ελληνική Πολιτεία, το υπουργείο Εξωτερικών έχει ήδη έτοιμο το πλάνο για την οποιαδήποτε εκκένωση της περιοχής», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τον βαθμό ετοιμότητας του κρατικού μηχανισμού. «Είμαστε σε θέση να διαβεβαιώσουμε πως η ελληνική πολιτεία θα εγγυηθεί την ασφάλεια των πολιτών» σημείωσε.

Ο υπουργός Εξωτερικών σημείωσε ακόμη ότι «το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής βρίσκεται σε επαφή με τα πλοία που βρίσκονται στον Περσικό Κόλπο, τα οποία φέρουν ελληνική σημαία και φροντίζει έτσι ώστε να υπάρχει μία διαρκής επικοινωνία».

Κλείνοντας, ο κ. Γεραπετρίτης διαβεβαίωσε ότι «η Ελληνική Πολιτεία θα τηρήσει και στην περίπτωση αυτή μία στάση αρχής για την ασφάλεια όλων των Ελλήνων».