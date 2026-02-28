Με μία οργισμένη ανάρτηση αντέδρασε ο Πάνος Ρούτσι στην είδηση που μετέδωσαν μέσα ενημέρωσης, περί «έντασης» ανάμεσα στον ίδιο και την Μαρία Καρυστιανού στο σημερινό συλλαλητήριο για τα Τέμπη στην πλατεία Συντάγματος.

Η ίδια η κ. Καρυστιανού μιλώντας στο Kontra υποστήριξε, ότι πήγε στο Σύνταγμα λέγοντας στην οργανωτική επιτροπή, ότι θέλει να εκφωνήσει ομιλία. Αλλά εκεί, στην πορεία των ομιλιών, διαπίστωσε ότι δεν υπήρξε διάθεση από την πλευρά του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων Τεμπών, όπου μέχρι πρότινος ήταν πρόεδρος, να της δοθεί ο λόγος και έτσι αποχώρησε. «Είχα μιλήσει με τον Πάνο Ρούτσι, ήξερε ότι θα κατέβω να μιλήσω, μίλησα με αρκετούς συγγενείς, ήξεραν ότι είμαι εκεί και γνώριζαν την πρόθεσή μου. Για κάποιο λόγο όμως υπήρχε μία άρνηση», ανέφερε μιλώντας στο Kontrα.

Ο Πάνος Ρούτσι απάντησε με ανάρτηση του στο Facebook, στην οποία κάνει λόγο για «ψευδή είδηση». Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η είδηση που με ενημέρωσαν μόλις ότι άρχισε να κυκλοφορεί, που μιλάει για “ένταση” ανάμεσα σε εμένα και την κυρία Καρυστιανού είναι ψευδής και δεν είναι τίποτα άλλο παρά προσπάθεια να πειστεί ο κόσμος που στάθηκε δίπλα μας σήμερα ενωμένος, ότι είμαστε διασπασμένοι και τσακωνόμαστε μεταξύ μας. Καλώ τις ιστοσελίδες που αναπαράγουν αυτόν τον τίτλο και αυτή την ψευδή είδηση να την κατεβάσουν και να μην παίζουν το παιχνίδι τους».