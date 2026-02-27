Για άλλη μια φορά φιγουράρουμε στην διεθνή αρθρογραφία και πάλι όχι για κάτι θετικό.

Ο λόγος είναι το predator και η καταδίκη Λαβράνου, Μπίτζιου, Ντίλιαν και Χάμου. Τα ρεπορτάζ και οι αναφορές είναι αναλυτικές. Συμπεριλαμβάνουν πληροφορίες από το ότι καταδικάστηκαν 126χρόνια ο κάθε ένας από τους κατηγορούμενος μέχρι και τις πολιτικές επεκτάσεις της υπόθεσης.

«Watergate της Ελλάδας» χαρακτηρίζει το σκάνδαλο predator το βρετανικό δίκτυο bbc.

https://www.bbc.com/news/articles/cj6dx4886rpo

To ρεπορτάζ συμπληρώνει ότι το λογισμικό παρακολούθησης με την ονομασία Predator χρησιμοποιήθηκε για τη στοχοποίηση 87 προσώπων. Επισημαίνει ότι μεταξύ αυτών ήταν υπουργοί, ανώτατοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι και δημοσιογράφοι ενώ δεν παραλείπεται η αναφορά ότι πολλά από τα θύματα βρισκόταν επίσης υπό παρακολούθηση και από τις ελληνικές υπηρεσίες πληροφοριών (ΕΥΠ).

Το Politico γίνεται πιο επιθετικό και μιλά για «συμμορία κατασκοπείας» αναφέροντας ότι πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες πολιτικές κρίσεις της Ευρώπης που σχετίζεται με την χρήση λογισμικού hacking.

https://www.politico.eu/article/predatorgate-greece-court-sentences-predator-spyware-gang/

Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο άρθρο περιλαμβάνεται και το γεγονός ότι το 2024, το Ανώτατο Δικαστήριο της Ελλάδας απάλλαξε την ΕΥΠ αλλά και πολιτικά πρόσωπα από τις κατηγορίες.

Το δίκτυο του Aljazeera αναφερόμενο στην εξέλιξη της υπόθεσης θυμίζει ότι πρόκειται για την υπόθεση που ανάγκασε σε παραίτηση ανώτερους αξιωματούχους της κυβέρνησης Μητσοτάκη.

Κάνει μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στις εθνικότητες των κατηγορούμενων και ακόμα πιο συγκεκριμένη αναφορά στον Ταλ Ντίλιαν: «Μεταξύ των τεσσάρων κατηγορουμένων περιλαμβάνεται ο Ταλ Ντίλιαν, πρώην Ισραηλινός στρατιώτης και ιδρυτής της Intellexa, μιας εταιρείας που ειδικεύεται στην προμήθεια spyware, η οποία διέθεσε στην αγορά το Predator στην Ελλάδα. Ο επιχειρηματικός του συνεργάτης, καθώς και δύο πρώην Έλληνες στελέχη της εταιρείας, δικάστηκαν επίσης.»

https://www.aljazeera.com/news/2026/2/26/greek-court-finds-4-guilty-in-major-2022-spyware-scandal

Ανάλογη, ξεχωριστή αναφορά κάνει στον Ταλ Nτίλιαν, τον πρώην Ισραηλινό στρατιωτικό και ιδρυτή της Intellexa, και το γαλλικό δίκτυο France24. Το άρθρο επίσης περιλαμβάνει και δηλώσεις ακτιβιστών με έδρα τη Γαλλία που τοποθετούνται για το θέμα:

«Οι ακτιβιστές για τα δικαιώματα των μέσων ενημέρωσης, Ρεπόρτερ Χωρίς Σύνορα (RSF), με έδρα το Παρίσι, χαρακτήρισαν την υπόθεση ως νέο πλήγμα στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης στην Ελλάδα.»

https://www.france24.com/en/live-news/20260226-athens-court-convicts-four-over-greece-spyware-saga

Για πολιτικό σκάνδαλο μιλά και η Le Monde. Παίρνει μάλιστα τα πράγματα από την αρχή καθώς θυμίζει ότι ότι το σκάνδαλο ξέσπασε το 2022 όταν ο Θανάσης Κουκάκης ανακάλυψε ότι παρακολουθούνταν από την ΕΥΠ και η συσκευή του είχε μολυνθεί με το λογισμικό Predator. Συμπληρώνει φυσικό ότι το σκάνδαλο έγινε πολιτικό το 2022 όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης ανακοίνωσε ότι είχε και ο ίδιος γίνει στόχος απόπειρας μόλυνσης.