Για απόφαση που δικαιώνει όχι μόνο τον ίδιο αλλά και όσους τόλμησαν να σταθούν απέναντι σε σκοτεινές πρακτικές καθώς και ήττα του παρακράτους που οργανώθηκε στο Μαξίμου, έκανε λόγο ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφερόμενος από το βήμα της Βουλής στην απόφαση του δικαστηρίου για τις υποκλοπές. Το κράτος δεν θα είναι ποτέ ξανά λάφυρο στα χέρια του εκάστοτε πρωθυπουργού, υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Η απόφαση αυτή συνιστά μια μεγάλη ήττα του παρακράτους, που οργανώθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου υπό την πρωθυπουργία σας. Ένα Μονομελές Πλημμελειοδικείο άνοιξε ξανά τον δρόμο ουσιαστικής έρευνας -σε βαθμό κακουργήματος αυτή τη φορά- του σκανδάλου που φέρει την υπογραφή σας. Ένα Μονομελές εξέθεσε τους χειρισμούς της ηγεσίας της δικαιοσύνης που αρχειοθέτησε άρον άρον και στο πόδι σοβαρές πτυχές της δυσώδους αυτής υπόθεσης» υπογράμμισε.

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για «ιστορική απόφαση» και συμπλήρωσε «επιβεβαιώθηκε ότι η παρακολούθησή μου δεν ήταν ένα λάθος, αλλά ένας παρακρατικός μηχανισμός. Οι αντιδράσεις της κυβέρνησης είναι θλιβερές, αντί να απολογηθείτε, επιτίθεστε, λέγοντας ότι δεν σεβόμαστε τη Δικαιοσύνη».

«Μας ρωτάτε αν εμπιστευόμαστε τη δικαιοσύνη και σας απαντώ: την εμπιστεύομαι, όσο την εμπιστευόσασταν κι εσείς με πρωθυπουργό τον Αλέξη Τσίπρα. Λέτε ότι δεν σας αγγίζει η δικαστική απόφαση γιατί αφορά “κάποιους ιδιώτες”. Ιδιώτες που καταδικάστηκαν χθες γιατί παγίδευσαν το μισό υπουργικό σας συμβούλιο και τους αρχηγούς των ενόπλων δυνάμεων. Αλήθεια διαβάσατε ότι το δικαστήριο ζητεί νέα έρευνα για κατασκοπεία; Κατασκοπεία, κ. Μητσοτάκη. Τι θα κάνετε; Ποιες θα είναι νομικές ενέργειες του πρωθυπουργού της Ελλάδας απέναντι σε αυτούς τους ιδιώτες, που, μάλιστα, κάποιοι μάλιστα είναι και κάτοικοι τρίτων χωρών; Ο πρωθυπουργός που ορκίστηκε να υπηρετεί τον λαό και την πατρίδα, πρέπει σήμερα να μας πει τι θα κάνει με αυτούς που οργάνωσαν αυτό το παρακράτος;» τόνισε.

Σε άλλο σημείο είπε «Αναρωτιούνται τα στελέχη σας γιατί θα προτείνουμε εκ νέου εξεταστική επιτροπή, γιατί πολύ απλά η έρευνα του δικαστηρίου αποκάλυψε ότι οι βουλευτές σας παραβίασαν τον όρκο τους και οργάνωσαν μια εξεταστική-παρωδία με στημένες ερωτήσεις, κομμένη και ραμμένη στα μέτρα του παρακράτους. Η εξεταστική επιτροπή θα γίνει για να έρθουν όσοι κρύφτηκαν από την ευθύνη τους παραβιάζοντας τον όρκο τους».

Παραδώσατε τον ενεργειακό χώρο σε λίγους και ισχυρούς, τόνισε σε σχέση με το θέμα της ενέργειας ενώ σε άλλο σημείο είπε ότι όλες οι επιλογές σας φέρνουν ακρίβεια και ενίσχυση των καρτέλ.

«Την ώρα που η χονδρεμπορική τιμή αποκλιμακώνεται, τα ελληνικά τιμολόγια παραμένουν στα ακριβότερα της Ευρώπης. Η ΔΕΗ ενώ ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της ενεργειακής κρίσης λόγω των υδροηλεκτρικών μονάδων και των άλλων πηγών παραγωγής ενέργειας που διαθέτει, αντί να δείξει το κοινωνικό της πρόσωπο εξελίχθηκε σε μια κότα με τα χρυσά αυγά για τα golden boys. Ένα πελατειακό εργαλείο διανομής παχυλών διαφημιστικών πακέτων και επενδύσεων. Και όλα αυτά ενώ το Δημόσιο διαθέτει το αναγκαίο μετοχικό βάρος για να καθορίσει άλλες προτεραιότητες στην εταιρεία. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, προχωρήσατε σε μια βεβιασμένη απολιγνιτοποίηση, χωρίς επενδύσεις στα δίκτυα και την αποθήκευση» είπε μεταξύ άλλων ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Η απάντηση Μητσοτάκη

«Ο κ. Ανδρουλάκης μου κατέθεσε μια ερώτηση που ενδιαφέρει τους έλληνες πολίτες για την κυβερνητική πολιτική στην ενέργεια. Αφιέρωσε μόλις 6 λεπτά, καταδεικνύοντας τις προτεραιότητές του. Θα σας απαντήσω στη δευτερολογία μου για όσα είπαμε για τη χθεσινή απόφαση», τόνισε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά την απάντησή του. «Είναι ευκαιρία να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για τις ιστορικές αλλαγές στον τομέα της ενέργειας», πρόσθεσε.

«Τα τιμολόγια ρεύματος 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο»

«Μιλήσατε για τις τιμές του ρεύματος. Ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα πιο ακριβά ρεύματα στην Ευρώπη. Τα τιμολόγια το πρώτο εξάμηνο του 2025, που έχουμε διαθέσιμα στοιχεία, ήταν 21% φθηνότερα από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Δεν γίνεται να θεωρείτε ελληνική μια ευρωπαϊκή ενεργειακή κρίση. Αντιλαμβάνομαι σε ένα βαθμό την υπερβολή ως αντιπολιτευτικό οίστρο», συμπλήρωσε ο πρωθυπουργός.

«Θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες αν θέλετε τον λιγνίτη»

«Πρωταγωνίστησα στο αίτημα να τεθεί πλαφόν στις τιμές του φυσικού αερίου. Και είδαμε σημαντική αποκλιμάκωση. Το μείγμα ενεργειακής πολιτικής που επέλεξε η κυβέρνηση ήταν η διείσδυση των ΑΠΕ και εκτιμούμε ότι θα αυξηθεί ακόμη περισσότερο, που θα δώσουνε μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση του ρεύματος. Κάναμε ταυτόχρονα μια στρατηγική επιλογή. Ό,τι δεν καλύπτεται από ΑΠΕ θα καλύπτεται από φυσικό. Και δεν θα είναι ρωσικό φυσικό αέριο», υπογράμμισε και πρόσθεσε πως «με αυτό το μείγμα, που προέκυψε από ευνοϊκές συνθήκες, μας επέτρεψε να έχουμε αυτές τις χαμηλές τιμές. Πρέπει κ. Ανδρουλάκη να συμφωνήσουμε ότι αυτή η βασική επιλογή της ενεργειακής πολιτικής της χώρας είναι σωστή. Αν θέλετε να βάλουμε και λιγνίτη στο μείγμα, θα πρέπει να εξηγήσετε στους πολίτες γιατί τους ζητάτε να πληρώσουν ακριβότερο ρεύμα από αυτό που πληρώνουν σήμερα».