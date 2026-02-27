Η καταδίκη των τεσσάρων κατηγορούμενων για τις υποκλοπές μέσω Predator είναι μόνο το ένα σκέλος της καθοριστικής απόφασης του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, που για την αντιπολίτευση αντήχησε όχι μόνο σε νομικό, αλλά και σε πολιτικό επίπεδο. Στο άκουσμα της είδησης δεν υπήρξε ούτε ένα κοινοβουλευτικό κόμμα που να μην «έδειξε» προς την πλευρά του Μεγάρου Μαξίμου και προσωπικά προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ως ηθικό αυτουργό των παρακολουθήσεων, ενώ τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και η Νέα Αριστερά φαίνεται πως βλέπουν θετικά την προαναγγελία του Νίκου Ανδρουλάκη για συζήτηση προ ημερισίας, σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, για την υπόθεση, αλλά και στην κατάθεση αιτήματος για την σύσταση νέας Εξεταστικής Επιτροπής -κι αυτό, με βάση τα στοιχεία που έχουν προκύψει στην ακροαματική διαδικασία, καθώς η προηγούμενη Εξεταστική Επιτροπή, όπως είπε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, «κρίθηκε ότι χειραγωγήθηκε», καθώς ο μάρτυρας Σταμάτης Τρίμπαλης παραδέχτηκε πως υπήρχαν «προσυνεννοημένες» ερωτήσεις.

Τον τόνο έδωσε ο πρόεδρος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ο οποίος ήταν και εκείνος που έκανε την πρώτη αποκάλυψη της υπόθεσης, λέγοντας πως η απόφαση ήταν μια «ήττα του παρακράτους», που οργανώθηκε από το Μέγαρο Μαξίμου και πως ο ίδιος «θα συνεχίσει τον αγώνα μέχρι τέλους», ξεκαθαρίζοντας πως «θα λογοδοτήσουν όλοι, όσο ψηλά κι αν βρίσκονται. Ακόμα και ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Δημητριάδης». Εκλογές όσο το δυνατόν πιο γρήγορα ζήτησε ο Σωκράτης Φάμελλος, ο οποίος έκανε λόγο για «οργανωμένο σχέδιο υποκλοπών και παρακολουθήσεων με πρακτικές παρακράτους», για το οποίο «προσωπική ευθύνη» έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ο Αλέξης Χαρίτσης, από την μεριά του, έκανε λόγο για «συγκάλυψη Μητσοτάκη» και για μια απόφαση που «αφήνει έκθετη την κυβέρνηση, έκθετη την Εισαγγελία του Αρείου Πάγου, αλλά αφήνει έκθετη και τη Βουλή των Ελλήνων, που από τις 25 Νοεμβρίου έχει αφήσει αναπάντητο το διάβημά μου για τη στημένη κατάθεση μάρτυρα στην Εξεταστική Επιτροπή για τις υποκλοπές» και επιβεβαιώνει την διάθεση συντονισμού μεταξύ της προοδευτικής αντιπολίτευσης για τον συντονισμό των κινήσεων σε κοινοβουλευτικό επίπεδο.

Η διεύρυνση της υπόθεσης

«Ρόλο στα πολιτικά πράγματα της χώρας δεν μπορούν να έχουν ούτε αυτοί που οργάνωσαν το παρακράτος, αλλά ούτε αυτοί που κρύφτηκαν από τον αγώνα για τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη», ανέφερε ο Ανδρουλάκης και για τους «θεσμικούς απόντες» από την μάχη των υποκλοπών, για όσους με βάση την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ήταν αποδέκτες των μολυσμένων sms, αλλά δεν κινήθηκαν νομικά, όπως εκείνος (μεταξύ άλλων, η τότε ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και μια σειρά πρωτοκλασάτων υπουργών). Και εκείνοι, πάντως, φαίνεται πως θα κληθούν να καταθέσουν σε επόμενο χρόνο, καθώς, όπως επεσήμανε ο νομικός Χρήστος Κακλαμάνης, «το δικαστήριο αποφάσισε ότι πρέπει να κληθούν να καταθέσουν όλοι, είτε στρατιωτικοί είτε υπουργοί», τώρα που η υπόθεση διευρύνεται. «Πράγματα που δεν έκανε ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου αν και έπρεπε».

Στην Χαριλάου Τρικούπη, που διάβασαν στην απόφαση και την δικαίωση του Ανδρουλάκη για την διαχείριση της υπόθεσης, επιμένουν και στο δεύτερο σκέλος της -δηλαδή στο άνοιγμα της εκ νέου διερεύνησης της υπόθεσης, σε βαθμό κακουργήματος, και για τους κατηγορουμένους και για άλλους συνεργούς τους, «μεταξύ των οποίων», όπως είπε ο Κακλαμάνης στην συνέντευξη τύπου «και για άτομα μυστικών υπηρεσιών, όπως ακούστηκε από τον ίδιο τον Πρόεδρο μέσα στο δικαστήριο». Επί της ουσίας, η απόφαση αυτή επιστρέφει την υπόθεση των υποκλοπών στην εποχή πριν το πόρισμα του αντιεισαγγελέα Αχιλλέα Ζήση, το οποίο έκλεισε την σύνδεση μεταξύ της αποστολής μολυσμένων με Predator μηνυμάτων και των κρατικών παρακολουθήσεων -που τουλάχιστον στην περίπτωση Ανδρουλάκη συνέβησαν σχεδόν ταυτόχρονα.

Επόμενη μάχη Ανδρουλάκη στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

Σε αυτό το επίπεδο, για την παρακολούθησή του από την ΕΥΠ ο Ανδρουλάκης έχει ακόμα μια μάχη μπροστά του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτή αφορά την μη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, που επιβάλλει να τον ενημερώσουν για τους λόγους της τρίμηνης παρακολούθησής του από τις κρατικές υπηρεσίες. «Δεν περιμένω κάποια ενημέρωση, περιμένω ένα νομικό χαρτί για να συνεχίσω τον αγώνα μου. Το λόγο τον ξέρω, διότι όταν σε παρακολουθούν από τη μέρα που ξεκινάς την εκστρατεία σου να εκλεγείς Πρόεδρος και σταματάει η παρακολούθηση 2 μέρες μετά που εκλέγεσαι Πρόεδρος, νομίζω ότι κάθε άνθρωπος που διαθέτει στοιχειώδη νοημοσύνη, καταλαβαίνει ποιος ήταν ο λόγος», ανέφερε ο Ανδρουλάκης στην συνέντευξη τύπου που παραχώρησε. «Το παρακράτος αυτό ήθελε να με εμποδίσει να εκλεγώ Πρόεδρος στο ΠΑΣΟΚ».

«Καμπανάκια» Βενιζέλου για την συνταγματική αναθεώρηση

Σε σκληρό τόνο ήταν και η δήλωση του πρώην αντιπροέδρου της κυβέρνησης, Ευάγγελου Βενιζέλου, ο οποίος δεν αφήνει μόνο αιχμές για την διαχείριση της υπόθεσης από τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης («Το δε ακροατήριο του ποινικού δικαστηρίου μπορεί να αναπτύξει δυναμική που υπερυψώνει το Μονομελές Πλημμελειοδικείο σε επίπεδο υποδείγματος για τα υψηλά κλιμάκια της Δικαιοσύνης»), αλλά παράλληλα προειδοποιεί για την επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση: «Οι υποθέσεις που αφορούν ανοικτές πληγές στο σώμα του κράτους δικαίου, όπως οι υποκλοπές, δεν κλείνουν επειδή το θέλει η εκάστοτε κυβέρνηση και η κοινοβουλευτική της πλειοψηφία (…) Ελπίζω η νέα ιδέα για την αναθεώρηση του Συντάγματος να μην είναι η κατάργηση των εγγυήσεων του άρθρου 19 για το απόρρητο των επικοινωνιών. Άλλωστε ευτυχώς δικαστές δεν υπάρχουν μόνο στην Αθήνα αλλά και στο Στρασβούργο».

Το εξώδικο Δημητριάδη στον Τσίπρα

Παράλληλα, η δήλωση Τσίπρα για λογοδοσία «στον λαό και την Δικαιοσύνη» των «πραγματικών υπαίτιων», με ονομαστικές αναφορές, έγινε η αιτία ο πρώην γγ του σημερινού πρωθυπουργού, Γρηγόρη Δημητριάδη, να στείλει σχετικό εξώδικο: «Ουσιαστικά επιχειρεί να εκβιάσει και εμένα με αγωγές και μηνύσεις, όπως έχει πράξει και με σειρά δημοσιογράφων, προκειμένου να σωπάσουν για το διπλό έγκλημα σε βάρος της δημοκρατίας: Τις παράνομες υποκλοπές που οργανώθηκαν στο Μαξίμου από τον κύριο Μητσοτάκη και τον ίδιο, καθώς και τη συγκάλυψή τους, που ωστόσο σκόνταψε σήμερα στην απόφαση του μονομελούς πλημμελειοδικείου», ανέφερε σε ανάρτησή του ο Τσίπρας. «Ενημερώνω λοιπόν τόσο τον αποστολέα του εξωδίκου όσο και τον θείο του, ότι η διεύθυνση και τα στοιχεία μου τους είναι γνωστά. Αναμένω από αύριο τις αγωγές και τις μηνύσεις τους. Δεν πρόκειται όμως επουδενί να σιωπήσω. Γιατί δεν είναι θέμα προσωπικό, αφορά την ίδια τη δημοκρατία. Άλλωστε το καθεστώς του φόβου, της σιωπής και της χειραγώγησης της δικαιοσύνης που έχουν επιχειρήσει να επιβάλουν στον τόπο, δεν είναι πια ακλόνητο. Και ο φόβος, είναι πια εμφανές, αλλάζει στρατόπεδο».