Ο Αλέξης Τσίπρας αναφέρθηκε στη δίκη των υποκλοπών, σημειώνοντας ότι επιβλήθηκαν ποινές 126 ετών και 8 μηνών για καθέναν από τους τέσσερις κατηγορούμενους. Όπως τόνισε, δύο πρόσωπα δεν περιλαμβάνονταν στο κατηγορητήριο και έτσι δεν λογοδότησαν.

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έκανε λόγο για τον ηθικό και τον εκτελεστικό αυτουργό της υπόθεσης, υπογραμμίζοντας πως πρόκειται για εκείνους που, κατά την άποψή του, σχεδίασαν και οργάνωσαν τον «βιασμό του Κράτους Δικαίου» στη χώρα.

Σύμφωνα με τον Αλέξη Τσίπρα, ο ένας είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και ο άλλος ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι, μετά τη σημερινή εξέλιξη στη δίκη, δύσκολα θα αποφύγουν να λογοδοτήσουν και οι πραγματικοί υπαίτιοι.

«Και στο λαό και στη δικαιοσύνη», κατέληξε ο Αλέξης Τσίπρας, αφήνοντας αιχμές για περαιτέρω πολιτικές και δικαστικές εξελίξεις γύρω από την υπόθεση των υποκλοπών.