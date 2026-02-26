Ένοχοι κρίθηκαν και οι τέσσερις κατηγορούμενοι για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών από το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας που με την απόφαση του έγραψε τον επίλογο μιας δίκης που θεωρείται από τις σημαντικότερες της μεταπολίτευσης καθώς αφορά στην προστασία συνταγματικά κατοχυρωμένων δικαιωμάτων και της λειτουργίας του κράτους δικαίου.

Ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης ανακοίνωσε την ετυμηγορία του κρίνοντας ενόχους τους ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φελιξ Μπίτζιο, Γιάννη Λαβράνο και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

«Από τη συνεκτίμηση όλων των αποδεκτών μέσων, κυρίως των μαρτυρικών καταθέσεων αλλά και των εγγράφων που διαφώτιζαν την αλήθεια αποδείχθηκε ότι οι κατηγορούμενοι κατόπιν συναπόφασης, μαζί με άλλους συνεργάτες τέλεσαν τις πράξεις με κοινό δόλο. Απόκτησαν πρόσβαση σε προσωπικά δεδομένα, προσωπικές συνδιαλέξεις» ανακοίνωσε ο πρόεδρος επιφυλασσόμενος για το πλήρες σκεπτικό όταν φτάσει η ώρα της δημοσίευσης της απόφασης.

Ιδιαίτερη αξία έχει το γεγονός ότι με την ετυμηγορία του το δικαστήριο υιοθέτησε την πρόταση του εισαγγελέα, που πρότεινε για κάποιες πράξεις τη μετατροπή από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή, γεγονός που θα επηρεάσει το ύψος των ποινών προς τα πάνω.

«Πρέπει εν προκειμένω για τις δύο πρώτες πράξεις, για τις επιμέρους πράξεις να αποδοθεί ορθότερος χαρακτηρισμός από κατ’ εξακολούθηση σε κατά συρροή εγκλήματα» σημείωσε ο κ. Ασκιανάκης συμπληρώνοντας ότι δεν τίθεται ζήτημα φαινομενικής συρροής. «Από τα 116 τα αληθινά συρρέοντα εγκλήματα συμπίπτουν σε 87 παθόντες» διευκρίνισε ο εισαγγελέας εξηγώντας ότι για τα υπόλοιπα παραμένει ο χαρακτηρισμός του κατ’ εξακολούθηση εγκλήματος.

Ο πρόεδρος έκρινε επιπλέον ότι τρεις πράξεις που εισήχθησαν ως απόπειρες επέμβασης σε σύστημα πρέπει να χαρακτηριστούν τετελεσμένες γιατί τα τρία πρόσωπα πάτησαν τους μολυσμένους συνδέσμους, όπως αποδείχθηκε στο ακροατήριο. «Να παύσει οριστικά η δίωξη ως προς όλους τους παθόντες που δεν υπέβαλλαν έγκληση 108 στον αριθμό» είπε ο πρόεδρος.

Σε λίγη ώρα αναμένονται οι ποινές που θα επιβληθούν στους κατηγορούμενους.