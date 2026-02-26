Ποινή 126 χρόνια και 8 μήνες με εκτιτέα τα 8 που είναι και το «ταβάνι» με βάση τον Ποινικό Κώδικα, επέβαλε το Μονομελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας στους τέσσερις κατηγορουμένους που κρίθηκαν ένοχοι για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, χωρίς κανένα ελαφρυντικό.

Το δικαστήριο απέρριψε τη χορήγηση ελαφρυντικών στους 4 κατηγορουμένους, στους οποίους επέβαλε κατά συγχώνευση ποινή φυλάκισης 126 ετών και 8 μηνών (έκτιτεα τα 8 έτη).

Mε μια ιστορική απόφασή του, ο πρόεδρος του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου Νίκος Ασκιανάκης – όπως είχε ζητήσει ο εισαγγελέα της έδρας Δημήτρης Παυλίδης – διαβιβάζει στην εισαγγελία τη δικογραφία για να ερευνηθεί αν έχει τελεστεί το αδίκημα τουλάχιστον της απόπειρας κατασκοπείας και της ψευδούς κατάθεσης για μάρτυρες που εξετάστηκαν στο δικαστήριο και την εξεταστική επιτροπή.

Υπενθυμίζεται ότι ένοχοι κρίθηκαν οι ιδιώτες επιχειρηματίες Ταλ Ντίλιαν, Φέλιξ Μπίτζιος, Γιάννης Λαβράνος και Σάρα Αλεξάνδρα Χάμου. Ειδικότερα, ο πρόεδρος του Β’ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου της Αθήνας Νίκος Ασκιανάκης ανακοίνωσε την ετυμηγορία του, κρίνοντά τουςς ενόχους για τις πλημμεληματικές πράξεις της επέμβασης σε σύστημα αρχειοθέτησης δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, της παραβίασης του απορρήτου τηλεφωνικής επικοινωνίας και προφορικής συνομιλίας, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα, αλλά και της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών ή δεδομένα, από κοινού, κατ’ εξακολούθηση, τετελεσμένη και σε απόπειρα.

«Λαμβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα των πράξεων θα προτείνω ολική έκτιση της ποινής», πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας. Το δικαστήριο διέταξε την ολική έκτιση της ποινής, δίνοντας όμως αναστολή μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό.

Στη συνέχεια, ο εισαγγελέας πρότεινε να ανοίξει ξανά η δικογραφία για νέα αδικήματα, τους ήδη υπάρχοντες κατηγορουμένους και νέα πρόσωπα.

«Από τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη διαδικασία προτείνω τη διαβίβαση αντιγράφων της δικογραφίας για διερεύνηση ποινικών ευθυνών των παρόντων κατηγορούμενων και άλλων προσώπων», είπε ο εισαγγελέας της έδρας.

-Διαβίβαση για Αιμίλιο Κοσμίδη για συνέργια στις πράξεις του κατηγορητηρίου. «Δεν έδωσε πειστικές εξηγήσεις για χρήση κάρτας και έπεσε σε αντιφάσεις. Ισως πρέπει να συσχετίσουν μηνύσεις Ανδρουλάκη και Κουκάκη».

-Να ερευνηθεί το αδίκημα της ψευδούς κατάθεσης στο ακροατήριο για τους Κοσμίδη και Ντάλα.

-Αξιολόγηση ποινικών ευθυνών προσώπων που είχαν πλήρη εικόνα όσων συνέβαιναν για επτά πρόσωπα. Από την έκταση και την ποικιλία των παρακολουθούμενων προσώπων, αλλά και του γεγονότος ότι δεν κλήθηκαν να καταθέσουν, λόγω της οργάνωσης, της εκπαίδευσης και το ενδεχόμενο συνεργίας ξένων δυνάμεων και δη Ισραηλινών προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις για τους κατηγορούμενους και τα παραπάνω πρόσωπα για το 148 ΠΚ και την πλημμεληματική μορφή του αδικήματος της κατασκοπείας.

-Διαβίβαση για διεύρυνση σχετικά με όσα κατέθεσε ο Σταμάτης Τρίμπαλης για τη διαδικασία στην εξεταστική της Βουλής για ψευδή κατάθεση και ηθική αυτουργία για τους Λαβράνο και Ντάλα.

-Για το αδίκημα του ΠΚ 370 ΣΤ (απαγόρευση διακίνησης λογισμικών). Όπως προκύπτει από την κατάθεση του Π. Κούτσιου στο ακροατήριο συνεχιζόταν η λειτουργία της Ιντελλέξα στη χώρα 2023-2024. Πρέπει να ερευνηθεί εάν η λειτουργία της εμπίπτει στην αντικειμενική υπόσταση του συγκεκριμένου άρθρου.

Το δικαστήριο έκανε δεκτή την πρόταση του εισαγγελέα και αποφάσισε τη διαβίβαση των πρακτικών.

«Ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει την υπόθεση μέχρι τέλους»

Μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο συνήγορος του Νίκου Ανδρουλάκη, Χρήστος Κακλαμάνης, δήλωσε πως αυτό που έχουν πει από την αρχή είναι ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα πάει αυτή την υπόθεση μέχρι τέλους, τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά δικαστήρια. Συμπλήρωσε πως η σημερινή απόφαση αποτελεί μια τεράστια δικαίωση για τον κ. Ανδρουλάκη, ωστόσο σημείωσε ότι δεν είναι το τέλος, ούτε καν η αρχή του τέλους, αλλά απλά το τέλος της αρχής, προαναγγέλλοντας σπουδαιότερη συνέχεια.

Από την πλευρά του, ο δικηγόρος για την υποστήριξη της κατηγορίας, Σωκράτης Χαραλάμπους, χαρακτήρισε την απόφαση δίκαιη, αναμενόμενη και γενναία για την ελληνική δικαιοσύνη, η οποία στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο κ. Χαραλάμπους υπογράμμισε ότι αποδόθηκε δίκαιο όχι μόνο μέσω της καταδίκης στον μέγιστο βαθμό —καθώς τα οκτώ χρόνια είναι το ανώτατο όριο έκτισης για πλημμελήματα— αλλά κυρίως για τη διαβίβαση της υπόθεσης για αδικήματα που στην προδικασία δεν ερευνήθηκαν.

Σύμφωνα με τον κ. Χαραλάμπους, η δικαιοσύνη διέταξε τη διερεύνηση ποινικών ευθυνών για αδικήματα όπως η ψευδορκία και η ηθική αυτουργία σε αυτήν, καθώς και για το αδίκημα της κατασκοπείας. Ο ίδιος επισήμανε πως πρόκειται για το σοβαρότερο αδίκημα που τελέστηκε και μπορεί να διερευνηθεί πλέον και σε κακουργηματική μορφή, σημειώνοντας ότι ενώ ο εισαγγελέας πρότεινε την κακουργηματική μορφή, το δικαστήριο την αναγνώρισε τουλάχιστον σε πλημμεληματική βάση στο παρόν στάδιο.

Χρήστος Σπίρτζης: «Ο αγώνας τώρα ξεκινά για την αποκάλυψη των ηθικών αυτουργών»

Η δήλωση του Χρήστου Σπίρτζη μετά την ανακοίνωση της απόφασης για την υπόθεση των υποκλοπών:

«Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στο μονομελές δικαστήριο, στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα, γιατί σήκωσαν ένα βάρος που δεν αντιστοιχούσε για αυτή την υπόθεση σε αυτό το δικαστήριο. Υπάρχει ελπίδα ακόμη για την ελληνική δικαιοσύνη, έσωσαν την τιμή της ελληνικής δικαιοσύνης, την τιμή που έχει πληγώσει βαθιά η ηγεσία της ελληνικής δικαιοσύνης, δυστυχώς. Είναι ένα μεγάλο βήμα. Να τονίσω ιδιαίτερα ότι δεν τελειώνει εδώ η ιστορία των υποκλοπών. Το δικαστήριο αποφάσισε να παραπέμψει για περαιτέρω διερεύνηση και για μια σειρά από αδικήματα τους σημερινούς ενόχους. Και θα ήθελα επίσης να τονίσω κάτι που το βάλαμε μόνο εμείς από την πρώτη στιγμή, ότι ένα από τα αδικήματα που παραπέμπονται για διερεύνηση είναι το θέμα της κατασκοπείας. Και το λέω αυτό για να καταλάβουμε όλοι το εύρος των παρανομιών που έγιναν με την ηθική αυτουργία του Κυριάκου Μητσοτάκη και νομίζω ότι είναι ένας αγώνας που τώρα ξεκινάει, όχι μόνο για τους φυσικούς αυτουργούς, αλλά για να αποκαλυφθούν και οι ηθικοί αυτουργοί αυτής της μαύρης σελίδας της ελληνικής ιστορίας».

Θανάσης Κουκάκης: «Ένα ταπεινό δικαστήριο προστάτευσε τα θύματα, είμαστε ακόμα στην αρχή»

Ο δημοσιογράφος Θανάσης Κουκάκης, εκ των πρώτων θυμάτων που στοχοποιήθηκαν από το παράνομο λογισμικό, προχώρησε σε δηλώσεις μετά την έκδοση της καταδικαστικής απόφασης, σημειώνοντας πως «ένα ταπεινό μονομελές πλημμελειοδικείο έκανε ουσιαστικά τη δουλειά του».

Σε εκείνο το σημείο υποστήριξε ότι η δικαιοσύνη προστάτεψε τα δικαιώματα των θυμάτων κατ’ εντολή του Συντάγματος και έστειλε το μήνυμα ότι «η παραβίαση της ιδιωτικότητας και των προσωπικών δεδομένων δε θα μένουν ατιμώρητες».

Ο κ. Κουκάκης υπογράμμισε ότι «δυστυχώς, ο Άρειος Πάγος πριν δύο χρόνια δεν έπραξε το ίδιο». Αυτή η στάση είχε ως αποτέλεσμα, σύμφωνα με τον ίδιο, να χαθεί πολύτιμος χρόνος για τη διερεύνηση της υπόθεσης, ωστόσο χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα «καλή», καθώς δείχνει πως ο Έλληνας πολίτης δεν θα είναι «ανυπεράσπιστος μπροστά στην αυθαιρεσία του καθενός ο οποίος έχει την τεχνογνωσία και τη δυνατότητα να τον παρακολουθεί, χωρίς ουσιαστικά να υπάρχει λόγος για να γίνεται αυτό».

Αφού ευχαρίστησε τους δικηγόρους του, Ζαχαρία Κεσσέ και Πέτρο Λιανό, για τη συμπόρευση όλο αυτό το διάστημα, ο δημοσιογράφος έδωσε το στίγμα της συνέχεια:

«Eίμαστε ακόμα στην αρχή, έχουμε πάρα πολύ ακόμα και χρόνο μπροστά μας και νέες διαδικασίες δικαστικές, προκειμένου να αποκαλυφθεί η δυσώδης υπόθεση των υποκλοπών σε όλο της το εύρος».