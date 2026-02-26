Η Μόσχα δεν φαίνεται να βιάζεται να καταλήξει σε συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία, σύμφωνα με δηλώσεις του υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης την Πέμπτη.

Διαπραγματευτές από τη Ρωσία και την Ουκρανία βρέθηκαν την ίδια ημέρα στη Γενεύη για ξεχωριστές συνομιλίες με Αμερικανούς αξιωματούχους, στο πλαίσιο μιας δύσκολης διαδικασίας που προωθεί ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ με στόχο τον τερματισμό των συγκρούσεων.

Παρά τους πολλαπλούς γύρους διαβουλεύσεων, δεν έχει επιτευχθεί συμφωνία. Η Μόσχα επιμένει σε σκληρές εδαφικές και πολιτικές απαιτήσεις, τις οποίες το Κίεβο απορρίπτει ως ισοδύναμες με παράδοση.

Ανώτατοι Ρώσοι αξιωματούχοι επανέλαβαν την Πέμπτη ότι δεν υπάρχει καμία ένδειξη πως μια συμφωνία βρίσκεται κοντά. Ο Λαβρόφ, όπως μετέδωσαν τα κρατικά πρακτορεία ειδήσεων, δήλωσε: “Έχετε ακούσει τίποτα από εμάς για προθεσμίες; Δεν έχουμε προθεσμίες, έχουμε καθήκοντα. Τα εκπληρώνουμε.”

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, τόνισε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς για να γίνουν “προβλέψεις” ή να καθοριστεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται η ειρηνευτική διαδικασία.

«Θα ήταν μεγάλο λάθος να προσπαθήσουμε αυτή τη στιγμή να ορίσουμε κάποιο στάδιο ή να κάνουμε προβλέψεις. Δεν θέλω να κάνω αυτά τα λάθη», ανέφερε ο Πεσκόφ σε κρατικά μέσα.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι απαιτείται συνάντηση με τον Βλαντίμιρ Πούτιν για να συζητηθούν τα κρίσιμα ζητήματα, όπως το μέλλον των εδαφών στην ανατολική Ουκρανία που η Ρωσία προσπαθεί να θέσει υπό τον έλεγχό της.

Ο Πεσκόφ επανέλαβε την Πέμπτη ότι η Ρωσία δεν θα συναινέσει σε σύνοδο κορυφής μέχρι να ολοκληρωθούν πλήρως οι διαπραγματεύσεις και μόνο για να εγκρίνει τη συμφωνία που θα έχει διαμορφωθεί από τις διαπραγματευτικές ομάδες.