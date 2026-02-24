Περισσότεροι από 200.000 Ρώσοι στρατιώτες έχουν χάσει τη ζωή τους στα τέσσερα χρόνια της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία, σύμφωνα με κοινή έρευνα του BBC, του ρωσικού ιστότοπου ερευνητικής δημοσιογραφίας Mediazona και ομάδας εθελοντών που βασίστηκαν σε δεδομένα από ανοικτές πηγές.

Όπως προκύπτει από τις ταυτοποιήσεις, το 57% των νεκρών ήταν εθελοντές, στρατιώτες ή κατάδικοι που αποφυλακίστηκαν για να συμμετάσχουν στον πόλεμο, στοιχείο που αποτυπώνει την έκταση της κινητοποίησης στη Ρωσία.

Η ρωσική υπηρεσία του BBC επισημαίνει ότι το 2025 καταγράφηκαν 40% περισσότερες νεκρολογίες σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Παρά τις διπλωματικές επαφές και τις διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία, η ερευνητική ομάδα εκτιμά ότι το 2025 ενδέχεται να εξελιχθεί στη πιο αιματηρή χρονιά για τον ρωσικό στρατό.

Με πληροφορίες από το BBC