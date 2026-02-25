Περισσότεροι από 1.700 Αφρικανοί πολεμούν για λογαριασμό της Ρωσίας στον πόλεμο στην Ουκρανία, σύμφωνα με δήλωση του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών Αντρίι Σιμπίχα. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η Μόσχα χρησιμοποιεί τεχνάσματα εξαπάτησης για να παρασύρει πολίτες από την αφρικανική ήπειρο στη σύγκρουση.

Μιλώντας σε κοινή συνέντευξη Τύπου με τον υπουργό Εξωτερικών της Γκάνας, ο Σιμπίχα ανέφερε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη συνομιλίες με κυβερνήσεις σε ολόκληρη την Αφρική, με στόχο να αποτραπεί η εμπλοκή των πολιτών τους σε στρατολογικές πρακτικές. Η Γκάνα αναμένεται να προεδρεύσει του περιφερειακού μπλοκ της Αφρικανικής Ένωσης το επόμενο έτος.

«Βλέπουμε ξεκάθαρα ότι η Ρωσία προσπαθεί να σύρει Αφρικανούς πολίτες σε έναν θανατηφόρο πόλεμο», δήλωσε ο Σιμπίχα. «Σύμφωνα με τα στοιχεία μας, αυτή τη στιγμή υπάρχουν περισσότεροι από 1.780 πολίτες από την αφρικανική ήπειρο που πολεμούν στον ρωσικό στρατό».

Όπως πρόσθεσε, οι Αφρικανοί μαχητές προέρχονται από 36 διαφορετικές χώρες, γεγονός που δείχνει το εύρος της στρατολόγησης.

Οι ρωσικές αρχές, από την πλευρά τους, αρνούνται ότι στρατολογούν παράνομα Αφρικανούς πολίτες για να ενταχθούν στις ένοπλες δυνάμεις.

Ωστόσο, οι αναφορές για άνδρες που μεταβαίνουν στη Ρωσία με την υπόσχεση εργασίας και καταλήγουν να πολεμούν στην πρώτη γραμμή της Ουκρανίας πληθαίνουν. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί εντάσεις μεταξύ της Μόσχας και ορισμένων από τις χώρες προέλευσης των μαχητών.

Θύματα εξαπάτησης και εκκλήσεις για κατάπαυση του πυρός

Ο υπουργός Εξωτερικών της Γκάνας, Σάμουελ Οκουντζέτο Αμπλάκουα, δήλωσε ότι πολλοί από τους Αφρικανούς που πολεμούν για τη Ρωσία έχουν πέσει θύματα εξαπάτησης, παρασυρμένοι μέσω του dark web με υποσχέσεις για συνηθισμένες θέσεις εργασίας.

«Δεν έχουν κανένα υπόβαθρο στον τομέα της ασφάλειας. Δεν έχουν στρατιωτικό υπόβαθρο. Δεν έχουν εκπαιδευτεί», είπε ο Αμπλάκουα. «Απλώς παρασύρθηκαν και εξαπατήθηκαν και στη συνέχεια στάλθηκαν στην πρώτη γραμμή».

Ο Αμπλάκουα εξέφρασε την αλληλεγγύη της Γκάνας προς την Ουκρανία και ζήτησε κατάπαυση του πυρός για τον τερματισμό του πολέμου, ο οποίος συμπλήρωσε τέσσερα χρόνια την Τρίτη. Παράλληλα, ανέφερε ότι θα ζητήσει από τον πρόεδρο της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι την απελευθέρωση δύο Γκανέζων αιχμαλώτων πολέμου που συνελήφθησαν πολεμώντας για τη Ρωσία.

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας της στην Αφρικανική Ένωση, η Γκάνα σκοπεύει να προωθήσει δράσεις ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα δίκτυα εμπορίας ανθρώπων που στρατολογούν με δόλο άτομα για τις ρωσικές δυνάμεις, όπως ανακοίνωσε ο Αμπλάκουα.