Σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη συγκυρία για τις ειρηνευτικές συνομιλίες μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, και ενώ συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την έναρξη του πολέμου, η Μόσχα επαναφέρει δυναμικά στο προσκήνιο το ζήτημα των πυρηνικών όπλων.

Αφορμή στάθηκε έκθεση των ρωσικών μυστικών υπηρεσιών (SVR), η οποία προκάλεσε έντονες αντιδράσεις. Σύμφωνα με το περιεχόμενό της, Γαλλία και Βρετανία φέρονται να εξετάζουν το ενδεχόμενο μυστικής μεταφοράς πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία

Παρά το γεγονός ότι οι ρωσικές υπηρεσίες δεν παρουσίασαν αποδεικτικά στοιχεία, ισχυρίζονται πως «η Γαλλία και η Βρετανία εργάζονται ενεργά για την παροχή στην Ουκρανία πυρηνικών όπλων και συστημάτων εκτόξευσης», με αναφορά στην πολεμική κεφαλή TN75 από τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο.

Η Μόσχα, ωστόσο, αξιοποίησε την έκθεση για να ξεκινήσει νέο γύρο πυρηνικών απειλών κατά της Δύσης. Η Ουκρανία, η οποία έχει εγκαταλείψει τα πυρηνικά όπλα που βρέθηκαν στο έδαφός της μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης, έχει αρνηθεί επανειλημμένα ότι σκοπεύει να αποκτήσει ξανά πυρηνικό οπλοστάσιο.

Με αντίποινα απειλεί ο Πούτιν

Μιλώντας στους επικεφαλής της ρωσικής υπηρεσίας ασφαλείας (FSB), ο πρόεδρος Πούτιν κατηγόρησε την Ουκρανία για «τρομοκρατικές επιθέσεις εναντίον ενεργειακών υποδομών».

«Δεν κατάφεραν να προκαλέσουν στρατηγική ήττα της Ρωσίας στο μέτωπο, επομένως ο εχθρός βασίζεται στην ατομική και μαζική τρομοκρατία», δήλωσε ο Ρώσος πρόεδρος, αναφερόμενος σε επιθέσεις και δολιοφθορές.

👉#Breaking: Putin says the enemy will use any means, pointing to reported attempts or intent to involve a nuclear component.pic.twitter.com/JpyLGNU5Tu — Uncensored Globe (@bytemine) February 24, 2026

Ο Πούτιν προειδοποίησε επίσης ότι «οι εχθροί της Ρωσίας γνωρίζουν πολύ καλά ποιες θα είναι οι συνέπειες της χρήσης πυρηνικών όπλων». Παράλληλα, υπέγραψε διάταγμα για ενίσχυση της αντιτρομοκρατικής προστασίας σε κρίσιμες υποδομές ενέργειας και μεταφορών.

«Κάνουν ό,τι μπορούν για να σαμποτάρουν τα επιτεύγματα που έχουν σημειωθεί στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η Ρωσία έχει «πολλά υποσχόμενες εξελίξεις» τόσο στον τομέα της άμυνας όσο και στην πολιτική σκηνή, πέραν όσων έχουν ήδη παρουσιαστεί.

Σύμβουλος Κρεμλίνου: «Θα το συζητήσουμε με τους Αμερικανούς»

Η έκθεση της SVR φαίνεται να οδήγησε σε περαιτέρω σκλήρυνση της ρωσικής στάσης στις διαπραγματεύσεις με το Κίεβο. Ο σύμβουλος του Κρεμλίνου για θέματα εξωτερικής πολιτικής, Γιούρι Ουσάκοφ, δήλωσε ότι «η πρόθεση της Βρετανίας και της Γαλλίας να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα στην Ουκρανία θα επηρεάσει τη θέση της Ρωσίας».

Προσέθεσε ότι «φυσικά, θα το συζητήσουμε με τους Αμερικανούς», ενώ οι συνομιλίες για ειρήνη παραμένουν στάσιμες, με επίκεντρο τα εδαφικά ζητήματα και τον έλεγχο του πυρηνικού σταθμού της Ζαπορίζια.

Μεντβέντεφ: «Η Ρωσία δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα»

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας και νυν επικεφαλής του Συμβουλίου Ασφαλείας, Ντμίτρι Μεντβέντεφ, προχώρησε σε νέα προειδοποίηση μέσω Telegram, λέγοντας πως η Ρωσία «δεν θα διστάσει να χρησιμοποιήσει πυρηνικά όπλα κατά της Δύσης».

Ο Μεντβέντεφ ανέφερε ότι οι αναφορές της SVR για πιθανή παράδοση «πυρηνικών δυνατοτήτων στο ναζιστικό καθεστώς του Κιέβου» αλλάζουν πλήρως την κατάσταση, κάνοντας λόγο για «άμεση μεταφορά πυρηνικών όπλων σε χώρα που βρίσκεται σε πόλεμο».

Σύμφωνα με τον ίδιο, σε ένα τέτοιο σενάριο «η Ρωσία θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει όλα τα μέσα που διαθέτει, συμπεριλαμβανομένων των μη στρατηγικών πυρηνικών όπλων, εναντίον στόχων στην Ουκρανία και, αν χρειαστεί, εναντίον χωρών προμηθευτών».

Μιλώντας στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της Federal Security Service (FSB, πρώην KGB), έκανε λόγο για πιθανές απόπειρες δολιοφθοράς στους αγωγούς TurkStream και Blue Stream στη Μαύρη Θάλασσα.

Παράλληλα, σημείωσε ότι ο αριθμός των τρομοκρατικών επιθέσεων στη Ρωσία έχει αυξηθεί, αποδίδοντάς τες κυρίως στις ουκρανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Όπως είπε, η «ειδική επιχείρηση» απαιτεί από την FSB να επιδείξει τη μέγιστη δυνατή συγκέντρωση και ετοιμότητα, ενισχύοντας την ασφάλεια στελεχών του υπουργείου Άμυνας, της αμυντικής βιομηχανίας, δημοσιογράφων και προσώπων που επηρεάζουν την κοινή γνώμη.

Τόνισε επίσης την ανάγκη ενίσχυσης της αντιτρομοκρατικής προστασίας σε ενεργειακές και μεταφορικές υποδομές, καθώς και σε χώρους μαζικής συνάθροισης, επισημαίνοντας –σύμφωνα με το TASS– ότι το δυναμικό της υπηρεσίας πρέπει να αξιοποιηθεί πλήρως για την εξουδετέρωση πιθανών απειλών κατά της Ρωσίας.

Ουκρανία: Τέσσερα χρόνια πολέμου που άλλαξαν τον κόσμο

Τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία έχουν προκαλέσει βαθιές γεωπολιτικές ανακατατάξεις, αλλάζοντας την ισορροπία δυνάμεων και την ασφάλεια της Ευρώπης.

Για το Κίεβο, η σύγκρουση αποτελεί δοκιμασία επιβίωσης, με τον ουκρανικό στρατό να προσπαθεί να προστατεύσει τα ευρωπαϊκά σύνορα και να περιορίσει την ανάγκη περαιτέρω δυτικής εμπλοκής.

Όπως αναφέρει το CNN, Ουκρανοί στρατιώτες περιγράφουν εξάντληση και απώλειες, τονίζοντας ότι «παραμένουμε αισιόδοξοι μόνο επειδή δεν υπάρχει άλλη επιλογή». Παράλληλα, η έλλειψη επαρκούς δυτικής στήριξης έχει αφήσει τη χώρα να συνεχίζει έναν εξαντλητικό πόλεμο.

Η Ευρώπη, σημειώνεται, επενδύει σε μια «ψευδαίσθηση οικονομίας», ξοδεύοντας λιγότερα σήμερα, αλλά ρισκάροντας μεγαλύτερο κόστος αν η σύγκρουση επεκταθεί.

Ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ, χαρακτήρισε τις αναφορές περί μεταφοράς πυρηνικών όπλων στην Ουκρανία ως «βήματα που αγγίζουν τα όρια της τρέλας». Εξέφρασε την ελπίδα ότι οι πολίτες και τα κοινοβούλια της Γαλλίας και της Βρετανίας θα αντιδράσουν αναλόγως.

Ζαχάροβα: «Απαράδεκτες οι προσπάθειες εφοδιασμού με πυρηνικά όπλα»

Η εκπρόσωπος του ρωσικού ΥΠΕΞ, Μαρία Ζαχάροβα, χαρακτήρισε τις «προσπάθειες εφοδιασμού της Ουκρανίας με πυρηνικά όπλα» ως «απαράδεκτες» και «σοβαρή κλιμάκωση». Προειδοποίησε ότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια «θα προκαλέσει σκληρή απάντηση από τη Μόσχα».

Το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών προειδοποίησε επίσης για «κινδύνους άμεσης στρατιωτικής αναμέτρησης μεταξύ πυρηνικών δυνάμεων» και «φρικτές συνέπειες» μιας τέτοιας εξέλιξης.

ΗΠΑ, Κίνα, Ινδία

Η παγκόσμια ισορροπία δυνάμεων έχει μεταβληθεί. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δείχνουν να αποσύρονται από τον ρόλο της παγκόσμιας υπερδύναμης, ενώ η Κίνα στηρίζει τη Ρωσία μέσω εμπορίου, αποφεύγοντας ωστόσο την άμεση στρατιωτική εμπλοκή.

Η Ινδία συνεχίζει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο σε χαμηλές τιμές, ενώ η Ευρώπη καλείται να χαράξει αυτόνομα την πορεία της. Η Ουάσιγκτον, σύμφωνα με τη νέα Εθνική Στρατηγική Ασφαλείας, επικεντρώνεται πλέον σε περιορισμένους στόχους και επιλεκτικές συμμαχίες, με τη διεθνή της επιρροή να μειώνεται.

Χώρες της G7: Ακλόνητη η υποστήριξή μας στην Ουκρανία

Οι ηγέτες των χωρών της G7, μεταξύ των οποίων ο Ντόναλντ Τραμπ, δήλωσαν την ακλόνητη υποστήριξή τους στην Ουκρανία, στην υπεράσπιση της εδαφικής της ακεραιότητας και του δικαιώματός της να υπάρχει”, σε δήλωση που δημοσιεύτηκε σήμερα για την τέταρτη επέτειο από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

«Εκφράζουμε τη συνεχή υποστήριξή μας στις προσπάθειες που καταβάλλει ο πρόεδρος Τραμπ για την επίτευξη των στόχων αυτών εκκινώντας μια ειρηνευτική διαδικασία και φέρνοντας τις πλευρές να αρχίσουν απευθείας συνομιλίες. Η Ευρώπη έχει να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο σε αυτή τη διαδικασία, μαζί με άλλους εταίρους», δηλώνουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των ΗΠΑ, της Γαλλίας, της Βρετανίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, του Καναδά και της Ιαπωνίας.

Πρόκειται για την πρώτη κοινή έκφραση της G7 για την Ουκρανία σε επίπεδο ηγετών από τότε που ο Ντόναλντ Τραμπ επέστρεψε στον Λευκό Οίκο, πριν από έναν χρόνο, υπογραμμίζει το Παρίσι που ασκεί φέτος την προεδρία αυτής της ομάδας χωρών.