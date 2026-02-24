Ο Πάβελ Ντούροφ, ιδρυτής της εφαρμογής ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram, απάντησε σε δημοσιεύματα ρωσικών μέσων ενημέρωσης που ανέφεραν ότι οι αρχές της Ρωσίας ξεκίνησαν ποινική υπόθεση εναντίον του.

Ο Ντούροφ τόνισε ότι η Μόσχα συνεχίζει να καταστέλλει την ιδιωτικότητα και την ελευθερία του λόγου.

Η Ρωσία επιχειρεί να μπλοκάρει το Telegram, το οποίο αριθμεί περισσότερους από ένα δισεκατομμύριο χρήστες παγκοσμίως και χρησιμοποιείται ευρέως τόσο στη Ρωσία όσο και στην Ουκρανία. Παράλληλα, οι αρχές προσπαθούν να κατευθύνουν δεκάδες εκατομμύρια Ρώσους προς μια κρατικά υποστηριζόμενη εφαρμογή με την ονομασία MAX.

«Η Ρωσία άνοιξε μια ποινική υπόθεση εναντίον μου, για συνδρομή της τρομοκρατίας. Κάθε μέρα, οι αρχές κατασκευάζουν νέα προσχήματα για να περιορίσουν την πρόσβαση των Ρώσων στο Telegram καθώς επιδιώκουν να καταστείλουν το δικαίωμα στην ιδιωτικότητα και την ελευθερία του λόγου», έγραψε ο Ντούροφ στο κανάλι του στην πλατφόρμα.