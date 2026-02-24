Η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών (SVR) κατηγόρησε τη Γαλλία και το Ηνωμένο Βασίλειο ότι ετοιμάζονται να μεταφέρουν κρυφά ένα πυρηνικό όπλο ή μια «βρόμικη βόμβα» στην Ουκρανία. Η κατηγορία αυτή έρχεται σε μια στιγμή που η Μόσχα και οι σύμμαχοί της συνεχίζουν να εκτοξεύουν πυρηνικές απειλές εναντίον της Δύσης.

Σύμφωνα με δηλώσεις που διανεμήθηκαν από τα ρωσικά κρατικά πρακτορεία ειδήσεων TASS και RIA Novosti στις 24 Φεβρουαρίου, η SVR ισχυρίζεται ότι το Λονδίνο και το Παρίσι σκοπεύουν να προμηθεύσουν ευρωπαϊκά εξαρτήματα, εξοπλισμό και τεχνολογίες στο Κίεβο.

Η ρωσική υπηρεσία πληροφοριών ισχυρίζεται ότι ο στόχος είναι να συγκαλυφθεί η μεταφορά, έτσι ώστε «η εμφάνιση πυρηνικών όπλων στο Κίεβο να μοιάζει με αποτέλεσμα της ανάπτυξης των ίδιων των Ουκρανών».

Το RIA Novosti ανέφερε επίσης ότι η SVR δήλωσε ότι οι «δυτικές ελίτ» δεν είναι διατεθειμένες να αποδεχθούν την ήττα και θέλουν να χρησιμοποιήσουν ένα “θαυματουργό όπλο”. Μεταξύ του συγκεκριμένου εξοπλισμού που φέρεται να εξετάζεται για μεταφορά είναι η γαλλική μικροσκοπική κεφαλή TN75, η οποία αρχικά σχεδιάστηκε για τον βαλλιστικό πύραυλο M51.1 που εκτοξεύεται από υποβρύχιο, σύμφωνα με την έκθεση της TASS.

Ούτε η Γαλλία ούτε το Ηνωμένο Βασίλειο έχουν απαντήσει επίσημα σε αυτές τις κατηγορίες. Ενώ οι δυτικοί αξιωματούχοι δεν έχουν σχολιάσει τις δηλώσεις της SVR, οι ειδικοί σημειώνουν ότι κάθε φορά που η Ρωσία διαδίδει τέτοιες προκλητικές πληροφορίες, πρόκειται συνήθως για μια υπολογισμένη κίνηση με σκοπό να διαμορφώσει την αφήγηση ή να δικαιολογήσει τις δικές της στρατιωτικές κλιμακώσεις.

Πρόσφατα, ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο επιβεβαίωσε την ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος «Oreshnik» στη Λευκορωσία, δηλώνοντας: «Θέλω να καταλάβουν ότι μπορούμε να χτυπήσουμε».

Το σύστημα Oreshnik έχει περιγραφεί από Ρώσους αξιωματούχους ως ικανό να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε προηγουμένως ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον πύραυλο Oreshnik κατά της Ουκρανίας σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή χρήση του συστήματος σε μάχη. Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι ο πύραυλος σχεδιάστηκε ως πλατφόρμα με πυρηνική ικανότητα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκε με συμβατική κεφαλή.

Πρόσφατα, ο ηγέτης της Λευκορωσίας Αλεξάντερ Λουκασένκο επιβεβαίωσε την ανάπτυξη του ρωσικού πυραυλικού συστήματος «Oreshnik» στη Λευκορωσία, δηλώνοντας: «Θέλω να καταλάβουν ότι μπορούμε να χτυπήσουμε».

Το σύστημα Oreshnik έχει περιγραφεί από Ρώσους αξιωματούχους ως ικανό να μεταφέρει πυρηνικό φορτίο. Η Πολεμική Αεροπορία της Ουκρανίας ανέφερε ότι η Ρωσία χρησιμοποίησε τον πύραυλο Oreshnik κατά της Ουκρανίας σε δύο ξεχωριστές περιπτώσεις, σηματοδοτώντας την πρώτη γνωστή χρήση του συστήματος σε μάχη. Οι ουκρανικές αρχές δήλωσαν ότι ο πύραυλος σχεδιάστηκε ως πλατφόρμα με πυρηνική ικανότητα, αν και σύμφωνα με πληροφορίες χρησιμοποιήθηκε με συμβατική κεφαλή.

Πηγή: united24media.com