Η ισχύς της συνθήκης New START, που περιορίζει τα πυρηνικά όπλα ΗΠΑ και Ρωσίας, λήγει στις 5 Φεβρουαρίου χωρίς να έχει επιτευχθεί παράταση.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη για έναν κόσμο χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα μετά τη λήξη της συνθήκης.

Ο Σεργκέι Ριαμπκόφ αναφέρει ως απάντηση την έλλειψη απάντησης από την Ουάσινγκτον στις ρωσικές προτάσεις για παράταση της New START.

Η Ρωσία δηλώνει έτοιμη να προσαρμοστεί στη νέα διεθνή πραγματικότητα, χωρίς ελέγχους και περιορισμούς στα πυρηνικά όπλα, μετά τη λήξη της ισχύος της συνθήκης New START αυτή την εβδομάδα. Τη δήλωση έκανε ο ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για τον έλεγχο των εξοπλισμών, Σεργκέι Ριαμπκόφ.

Αν δεν υπάρξει κάποια διμερής συνεννόηση μεταξύ Μόσχας και Ουάσινγκτον, η συνθήκη New START – που είχε υπογραφεί το 2010 από τον τότε πρόεδρο των ΗΠΑ Μπαράκ Ομπάμα και τον ρώσο πρόεδρο Ντμίτρι Μεντβέντεφ – θα λήξει στις 5 Φεβρουαρίου.

«Η απουσία απάντησης είναι επίσης απάντηση», δήλωσε από το Πεκίνο ο Ριαμπκόφ, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων TASS, αναφερόμενος στη σιωπή της Ουάσινγκτον απέναντι στις ρωσικές προτάσεις για παράταση των περιορισμών της New START. Ο Ρώσος αξιωματούχος τόνισε ότι η χώρα του είναι προετοιμασμένη για μια εποχή όπου οι δύο μεγαλύτερες πυρηνικές δυνάμεις δεν θα έχουν πλέον όρια στα οπλοστάσιά τους.

Παράλληλα, ο Ριαμπκόφ εξέφρασε τη στήριξη της Μόσχας στη θέση της Κίνας σχετικά με τον έλεγχο των εξοπλισμών, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συνεργασίας σε αυτό το πεδίο.

Αναφερόμενος στο Ιράν, ο Ριαμπκόφ σημείωσε ότι οι προτάσεις των Ηνωμένων Πολιτειών ισοδυναμούν με τελεσίγραφα. Προειδοποίησε επίσης πως, εάν οι ΗΠΑ αναπτύξουν επιπλέον συστήματα πυραυλικής άμυνας στη Γροιλανδία, η Ρωσία θα αναγκαστεί να λάβει αντίμετρα στη στρατιωτική της πολιτική.