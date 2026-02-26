Η αστρολόγος της εκπομπής «Buongiorno», Βίκυ Παγιατάκη, παρουσιάζει τις αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας πολύτιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Με τη χαρακτηριστική της προσέγγιση, ερμηνεύει τις πλανητικές όψεις και δίνει κατευθύνσεις για ζητήματα που αφορούν σχέσεις, εργασία και προσωπική ισορροπία.

Οι αναλυτικές προβλέψεις της Βίκυς Παγιατάκη καλύπτουν κάθε ζώδιο ξεχωριστά, με στόχο να καθοδηγήσουν τους αναγνώστες στις αποφάσεις και τις κινήσεις τους μέσα στην ημέρα. Οι επισημάνσεις της βοηθούν να αποφευχθούν παρορμητικές ενέργειες και να αξιοποιηθούν οι θετικές συγκυρίες που προκύπτουν από τις σημερινές αστρολογικές επιρροές.

Όπως σημειώνει η ίδια, η σωστή κατανόηση των πλανητικών τάσεων μπορεί να λειτουργήσει ως πολύτιμο εργαλείο αυτογνωσίας και προγραμματισμού. Έτσι, κάθε ζώδιο έχει την ευκαιρία να κινηθεί με μεγαλύτερη σιγουριά και αισιοδοξία στον ρυθμό της ημέρας.

Δείτε αναλυτικά τις προβλέψεις για κάθε ζώδιο από την Βίκυ Παγιατάκη: