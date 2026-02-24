Η αγαπημένη αστρολόγος της εκπομπής Buongiorno, Βίκυ Παγιατάκη, επιστρέφει με τις ημερήσιες προβλέψεις της, φωτίζοντας τις εξελίξεις που φέρνουν τα άστρα για κάθε ζώδιο. Με διορατικότητα και πρακτικές συμβουλές, μας καθοδηγεί σε θέματα αγάπης, καριέρας και προσωπικών επιλογών, για να έχουμε μια μέρα μας με περισσότερη σιγουριά και θετική ενέργεια.

