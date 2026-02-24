Η αγαπημένη αστρολόγος της εκπομπής Buongiorno, Βίκυ Παγιατάκη, επιστρέφει με τις ημερήσιες προβλέψεις της, φωτίζοντας τις εξελίξεις που φέρνουν τα άστρα για κάθε ζώδιο. Με διορατικότητα και πρακτικές συμβουλές, μας καθοδηγεί σε θέματα αγάπης, καριέρας και προσωπικών επιλογών, για να έχουμε μια μέρα μας με περισσότερη σιγουριά και θετική ενέργεια.
Δημοφιλή
- 1
Τα Μερομήνια προβλέπουν Πάσχα με εκπλήξεις: Άνοιξη ή… κακοκαιρία;
- 2
Αδελφομοιρία τέλος! Πώς θα μοιράζονται πλέον περιουσίες και ακίνητα
- 3
Έκτακτο επίδομα: Ποιοι ενδέχεται να δουν 250 ευρώ στον λογαριασμό τους πριν το Πάσχα
- 4
Κατώτατος μισθός: Κλειδώνει η αύξηση από 1η Απριλίου – Πόσα ευρώ θα δούμε στην τσέπη μας
- 5
Ανανεωμένος Παναθηναϊκός ενόψει Πλζεν
- 6
Βιβλία που (δεν) έπρεπε να γίνουν ταινίες
- 7
Στρατιωτική θητεία: Από σήμερα σε εφαρμογή το νέο μοντέλοι αλλάζει σε εκπαίδευση και μηνιαία αποζημίωση -
- 8
Ανατροπή στον ΕΝΦΙΑ: Τι αλλάζει στον νέο λογαριασμό και πότε θα σταλεί
- 9
Λάρισα: Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση για εμπορία ανθρώπωνέσσερις συλλήψεις
- 10
Βροχή πληρωμών από σήμερα – Ποιοι βλέπουν χρήματα στους λογαριασμούς
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της ημέρας – Έρχονται ανατροπές!
Η σημερινή αστρολογική πρόβλεψη δίνει έμφαση στην εσωτερική ισορροπία και τη σωστή διαχείριση σχέσεων και υποχρεώσεων. Οι πλανητικές επιρροές ενισχύουν την ανάγκη για ψυχραιμία, ρεαλισμό και ειλικρίνεια, τόσο στα επαγγελματικά όσο και στα προσωπικά ζητήματα. Δείτε αναλυτικά τι προβλέπουν τα ζώδια για σήμερα: Κριός Σήμερα είναι σημαντικό να ελέγξεις καλύτερα τις κινήσεις σου. Αγνόησε για […]
Ζώδια και εβδομαδιαίες προβλέψεις: Έρχονται ανατροπές, πάθη και μεγάλες αποφάσεις
Ζώδια και εβδομαδιαίες προβλέψεις: Η νέα εβδομάδα φέρνει έντονη κινητικότητα, συζητήσεις που ξεκαθαρίζουν το τοπίο και ευκαιρίες που δεν πρέπει να μείνουν ανεκμετάλλευτες. Τα συναισθήματα βαθαίνουν, τα επαγγελματικά απαιτούν ταχύτητα και οι σχέσεις δοκιμάζονται αλλά και δυναμώνουν. Δες τι επιφυλάσσουν τα άστρα για το δικό σου ζώδιο. Κριός Η εβδομάδα σε καλεί να πάρεις πρωτοβουλίες […]
Ζώδια: Οι προβλέψεις του Σαββατοκύριακου – Τι λένε τα άστρα για τον έρωτα και την καριέρα
Ωροσκόπιο για σήμερα: Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια δίνουν έμφαση στην ψυχραιμία, την επικοινωνία και τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν γίνεται πάντα να περνάει το δικό σας. Σταματήστε τη γκρίνια και την προσπάθεια επιβολής της γνώμης σας στους άλλους. Κατευθύνετε την ενέργειά σας […]
Ζώδια: Οι αστρολογικές προβλέψεις της μέρας από την Βίκυ Παγιατάκη
Η αστρολόγος Βίκυ Παγιατάκη από την εκπομπή «Buongiorno» παρουσιάζει τις προβλέψεις της ημέρας, προσφέροντας χρήσιμες συμβουλές για όλα τα ζώδια. Σύμφωνα με όσα ανέφερε στην εκπομπή, κάθε ζώδιο έχει τη δική του ευνοϊκή στιγμή, αλλά και σημεία προσοχής, τόσο σε επαγγελματικό όσο και σε συναισθηματικό επίπεδο. Η Βίκυ Παγιατάκη αναλύει τις αστρολογικές επιρροές της ημέρας […]
Ζώδια σήμερα: Παρασκήνιο, διαίσθηση και εσωτερικές μεταπτώσεις
Η σημερινή ημέρα φέρνει εναλλαγές διάθεσης, ανάγκη για εσωτερική ισορροπία και προσεκτικούς χειρισμούς σε επαγγελματικά και προσωπικά ζητήματα. Κάποια ζώδια καλούνται να εμπιστευτούν το ένστικτό τους, άλλα να κρατήσουν αποστάσεις από εντάσεις και παρασκηνιακές κινήσεις. Η διαίσθηση και η ψυχραιμία θα είναι τα βασικά «εργαλεία» για να κυλήσει ομαλά η μέρα. Κριός (21 Μαρτίου – […]