Ωροσκόπιο για σήμερα: Οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια δίνουν έμφαση στην ψυχραιμία, την επικοινωνία και τη χαλάρωση του Σαββατοκύριακου. Κριός (21 Μαρτίου – 19 Απριλίου). Ήρθε η ώρα να συνειδητοποιήσετε ότι δεν γίνεται πάντα να περνάει το δικό σας. Σταματήστε τη γκρίνια και την προσπάθεια επιβολής της γνώμης σας στους άλλους. Κατευθύνετε την ενέργειά σας […]