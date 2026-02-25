Σε οριακό σημείο βρίσκονται οι σχέσεις Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, καθώς ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς και ο απεσταλμένος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, έστειλαν σαφές μήνυμα προς την ιρανική ηγεσία ότι, εάν δεν εγκαταλείψει τις πυρηνικές της φιλοδοξίες, οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να προχωρήσουν σε στρατιωτική δράση.

Λιγότερες από 24 ώρες απομένουν για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν, οι οποίες θεωρούνται η τελευταία ευκαιρία της διπλωματίας να αποτρέψει έναν νέο πόλεμο. Εν αναμονή των συνομιλιών, η Ουάσινγκτον προχώρησε σε δύο κινήσεις που καταδεικνύουν τον βαθμό στρατιωτικής ετοιμότητας των δυνάμεών της.

Αμερικανική στρατιωτική κινητοποίηση στη Μέση Ανατολή

Πρώτον, οι ΗΠΑ έστειλαν στο Ισραήλ περισσότερα από 12 μαχητικά F-22, τα πλέον προηγμένα αεροσκάφη της πολεμικής τους αεροπορίας.

First 3 of 12 F-22 Raptors departing RAF Lakenheath pic.twitter.com/qo7E0Ffu8O — Glenn (@TallGlenn85) February 24, 2026

Το F-22, όπως επισημαίνεται, «δεν μπορεί να συγκριθεί με κανένα γνωστό ή μελλοντικό μαχητικό», χάρη στις τεχνολογίες stealth και την ικανότητά του να πλήττει στόχους στον αέρα και στο έδαφος. Υπενθυμίζεται ότι F-22 είχαν συμμετάσχει σε αμερικανικά πλήγματα κατά ιρανικών πυρηνικών εγκαταστάσεων τον περασμένο Ιούνιο.

Δεύτερον, δόθηκε εντολή να διασκορπιστούν τα πλοία του 5ου Στόλου που ναυλοχεί στο Μπαχρέιν. Σύμφωνα με δορυφορικές φωτογραφίες της Planet Labs PBC, τις οποίες ανέλυσε το Associated Press, τα πλοία που συνήθως αγκυροβολούν στη βάση του Μπαχρέιν βρίσκονται πλέον όλα εν πλω, αφήνοντας τις προβλήτες άδειες — μια ένδειξη αυξημένης επιφυλακής.

Παρόμοια κίνηση είχε πραγματοποιηθεί και πριν από την ιρανική επίθεση κατά του Κατάρ τον Ιούνιο, όταν ο 5ος Στόλος είχε διασκορπίσει τα πλοία του για λόγους ασφάλειας.

Η σκληρή γραμμή της Ουάσινγκτον

Ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου, Στιβ Γουίτκοφ, ξεκαθάρισε σε ιδιωτική συνάντηση ότι η κυβέρνηση Τραμπ απαιτεί από το Ιράν να αποδεχθεί μια συμφωνία χωρίς «ρήτρες λήξης», δηλαδή μόνιμους περιορισμούς στο πυρηνικό του πρόγραμμα. Σύμφωνα με το Axios, η θέση αυτή υποστηρίζεται από έναν Αμερικανό αξιωματούχο και δύο άλλες πηγές.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ και οι επικριτές της συμφωνίας του 2015 με το Ιράν, που είχε διαπραγματευθεί η κυβέρνηση Ομπάμα, θεωρούν τις ρήτρες αυτές ως βασικό της ελάττωμα. Ο Γουίτκοφ τόνισε ότι η νέα προσέγγιση θα μπορούσε να παρουσιαστεί ως αναβάθμιση της προηγούμενης συμφωνίας.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί, δήλωσε στο CBS ότι η Τεχεράνη θα μπορούσε να υπογράψει μια «καλύτερη» συμφωνία, που θα εγγυάται πως το πυρηνικό της πρόγραμμα «θα παραμείνει ειρηνικό για πάντα».

Διαπραγματεύσεις στη Γενεύη

Η συνάντηση στη Γενεύη θεωρείται κρίσιμη, καθώς ενδέχεται να αποτελέσει την τελευταία ευκαιρία για διπλωματική πρόοδο. Ο Γουίτκοφ και ο σύμβουλος του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, αναμένεται να συναντηθούν με τον Αραγτσί για να συζητήσουν ιρανική πρόταση που, σύμφωνα με πηγές, έχει ήδη εγκριθεί από την πολιτική ηγεσία της Τεχεράνης.

Η αμερικανική πλευρά επικεντρώνεται σε δύο ζητήματα: την ικανότητα του Ιράν να εμπλουτίζει ουράνιο και τη διαχείριση του υπάρχοντος εμπλουτισμένου αποθέματος. Η απαίτηση της Τεχεράνης να συνεχίσει τον εμπλουτισμό στο έδαφός της παραμένει βασικό εμπόδιο.

Αμερικανοί αξιωματούχοι αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο «συμβολικού» εμπλουτισμού, υπό αυστηρούς ελέγχους, εφόσον το Ιράν αποδείξει ότι δεν επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Μεσολαβητές από το Ομάν, το Κατάρ, την Αίγυπτο και την Τουρκία προσπαθούν να διευκολύνουν μια συμφωνία που θα αποτρέψει τον πόλεμο.

Οι προειδοποιήσεις του Τζέι Ντι Βανς

Ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς κάλεσε το Ιράν να λάβει σοβαρά υπόψη τις αμερικανικές προειδοποιήσεις, σημειώνοντας ότι ο πρόεδρος Τραμπ επιδιώκει μεν διπλωματική λύση, αλλά διαθέτει και «άλλα εργαλεία». Όπως είπε στο Fox News, «ελπίζω ότι οι Ιρανοί θα το λάβουν αυτό σοβαρά υπόψη στις διαπραγματεύσεις».

Στην ομιλία του για την Κατάσταση του Έθνους, ο Τραμπ υπογράμμισε ότι δεν μπορεί να επιτραπεί στο «πιο τρελό και χειρότερο καθεστώς στον κόσμο» να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο στρατιωτικής δράσης αν οι διαπραγματεύσεις αποτύχουν.

Η απάντηση της Τεχεράνης

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού ΥΠΕΞ, Εσμαΐλ Μπαγαΐ, απέρριψε τις αμερικανικές κατηγορίες, χαρακτηρίζοντας τες «χονδροειδή ψεύδη». Ο Αραγτσί, σε συνέντευξη στην εφημερίδα «India Today», δήλωσε ότι στόχος του στις συνομιλίες της Γενεύης είναι η αποτροπή πολέμου και εξέφρασε την ελπίδα ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία βασισμένη στην πρόοδο του προηγούμενου γύρου.